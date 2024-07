Mennyire veszélyes, ha kedvencünk iszik a vécéből?

A vécétartályban lévő víz alapvetően ugyanaz az ivóvíz, amely például a konyhai csapból is folyik. Ám pusztán ettől a ténytől még válik ihatóvá, a vécétartályban ugyanis felhalmozódhatnak a kórokozók, a vécécsésze pedig tele lehet mérgező vegyszerekkel és veszélyes baktériumokkal – figyelmeztetett cikkében a PetMD. Mint írták, meglepő módon egy tanulmány, amely különböző háztartási eszközök szennyezettségét hasonlította össze, megállította, hogy a vécéülőke „tisztább” egy átlagos konyhai szivacsnál, valamint 13 további fürdőszobai vagy konyhai dolog. A vécécsészéről viszont már nem mondható el ugyanez, éppen ezért nem ajánlott, hogy a háziállataink igyanak belőle.

Ilyen kórokozók lehetnek a vécé vizében

A vécékagylóban és környékén a leggyakrabban a következő baktériumok és vírusok fordulnak elő:

Escherichia coli (E. coli) – a leggyakrabban a legyengült immunrendszerű kutyáknál és a kölyökkutyáknál okoz problémát

Pseudomonas aeruginosa Campylobacter

Dr. Renee Schmid állatorvosi toxikológus szerint általában nem kerülnek életveszélyes állapotba az állatok, ha isznak a vécéből, bizonyos baktériumok azonban hányást és/vagy hasmenést idézhetnek elő náluk. Ezenkívül bármilyen gyógyszer- vagy vitaminmaradvány is visszamaradhat a vécécsészében az emberi vizeletből és ürülékből, amely szintén problémát okozhat a kis négylábúaknak.

Előfordulhat, hogy a háziállatok a vécécsészéből lefetyelnek vizet, ez pedig igencsak nyugtalaníthatja a gazdikat. Fotó: Getty Images

A tisztítószerek is bajt okozhatnak

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a vécéfertőtlenítő és -szagtalanító vegyszerekkel szennyezett víz elfogyasztása a leggyakrabban bőr-, száj-, nyelőcső- és gyomorirritációt, valamint gyomorrontást okoz a kutyáknál és a macskáknál. Ha azonban hígítatlanul issza ki az állat a vécéből a meg fel nem oldódott tisztítószert, az akár súlyos mérgezés kockázatát is felvetheti.

A száj, a nyelőcső és a gyomor komoly irritációjára, fekélyesedésére az alábbi jelek hívhatják fel a figyelmet:

étvágytalanság vagy az evéstől való vonakodás,

tartósan fennálló hányás vagy hasmenés, láz.

Fontos!

A súlyos lehetséges következmények miatt mindenképpen vidd állatorvoshoz a kedvencedet, ha rajtakaptad – vagy jó okod van azt feltételezni –, hogy ivott a vécéből, vagy a fenti panaszok bármelyikét produkálja.

Miért vonzza a kedvenceket a vécévíz?

Brett Reynolds állatkiképző szerint több oka is lehet annak, hogy a macskánk vagy kutyánk a vécéből szeretne inni. Ha például négylábú barátunk itatótáljában már megmelegedett a víz, csábító lehet a vécécsésze hidegebb és frissebb vize. De az is előfordulhat, hogy olyan helyet választottunk a vizestálnak, amely a kedvencünknek kényelmetlen – például a közlekedőben elhelyezett edény esetén az állatnak mindig arrébb kell mennie, ha jön valaki, mert útban lenne, ha hosszasan lefetyelne. A mellékhelyiség azonban jellemzően egy eldugottabb, csendes és nyugodt hely.

A furcsa ivási szokások rögzüléséhez akár mi magunk is hozzájárulhatunk, akaratunkon kívül is. Ha ugyanis rendszeresen leszidjuk és kizavarjuk az állatunkat, amikor a mellékhelyiségbe lép, az akár visszafelé is elsülhet. Kedvencünk hamar megtanulhatja, hogy amikor több figyelemre vágyik, egyszerűen csak lefetyelnie kell párat a vécéből, és máris minden mozdulatát lessük majd. A szokatlan vízforrásokhoz való vonzódás ugyanakkor akár betegségre is utalhat. A macskák és kutyák fokozott szomjúsága cukorbetegségre, mérgezésre vagy vesebetegségre enged következtetni.

Tippek a megelőzéshez

Ha kedvencünk hirtelen a megszokottnál sokkal többet kezd inni, esetleg már idős és időnként zavartan viselkedik, mindenképpen vigyük el állatorvoshoz, hogy kizárjuk a fent említett betegségeket. Ha fény derül valamilyen egészségi problémára, akkor természetesen mielőbb el kell kezdeni a kezelést. Ha viszont a háziállat minden eredményét rendben találják, Reynolds szerint az alábbiakat érdemes kipróbálni, hogy távol tartsuk kutyusunkat vagy cicánkat a vécécsészétől.