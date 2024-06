A Nestlé PURINA országos, reprezentatív kutatásából (1) kiderült, hogy csupán tízből három felnőtt figyel oda fokozottan arra, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma. A válaszadók 83%-a szelektíven gyűjti a hulladékot, 70%-uk csökkenti a felhasznált csomagolóanyagokat, 69%-uk pedig újrafelhasználható bevásárlótáskát használ vásárlásai során. De a környezetvédelem nem áll meg ezen a ponton, különösen akkor, ha kisállattartók vagyunk, hiszen az emberekhez hasonlóan házikedvenceinknek is van ökológiai lábnyomuk.

Fotó: Purina

Összegyűjtöttünk néhány tippet, amivel gondosabb gazdákká válhatunk, miközben a környezetet is védjük.

1. Hasznosíts újra!

Magyarországon a háztartások 37 százalékában tartanak macskát (2) ezért nem mindegy, hogy a gazdák milyen csomagolású macskaeledellel etetik a kedvenceiket, és hogy utána mihez kezdenek a hulladékokkal. Válassz olyan terméket, amelynek csomagolása szelektíven gyűjthető és újrahasznosításra alkalmas, valamint figyelj oda arra is, hogy a megvásárolt termék csomagolása nagyrészt újrahasznosított anyagból készült legyen, hiszen ezeknek a termékeknek az előállítása során kevesebb szűz műanyagot használtak fel, és így csökkent a kapcsolódó környezeti lábnyom. Az is fontos továbbá, hogy gyűjtsd szelektíven a csomagolóanyagot!

2. Vedd körül háziállatod természetes anyagokkal!

A kedvencednek szánt különböző kiegészítőkből, játékokból is választhatsz környezetbarát darabokat, például amelyek újrahasznosított anyagból készülnek. Arra is érdemes odafigyelni, hogy háziállatod környezetében is használj környezetbarát vegyszereket.

3. Válassz környezettudatos eledelt!

Ha az állateledelek ökológiai lábnyomáról van szó, először is fontos, hogy az adott terméknek kisebb környezeti hatású csomagolása legyen, ahogy az első pontban is írtuk. De ez még nem minden: a külsőn túl egy állateledel környezettudatossága során érdemes a gyártási körülményeire is vetni egy pillantást.

A macskaeledel karbonlábnyomát ugyanis a legnagyobb mértékben nem a csomagolás határozza meg, hanem hogy milyen típusú összetevőket tartalmaz. Általában a marhahús környezeti hatása nagyobb, mint a pulyka- vagy csirkehúsé, így érdemesebb lehet utóbbiak közül választani. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékválasztásnál természetesen mindig háziállatunk egészségi állapota és speciális igénye legyen a legfontosabb szempont, aminek meghatározásához mindig kérjük az állatorvos tanácsát.

Fotó: Purina

