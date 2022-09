A nap képe: tönkreteszi a szőlőt az időjárás

Rengeteg szőlőt tett tönkre az időjárás a híres kaliforniai ültetvényekben. Sok fürt elszáradt, a levelek besárgultak. A növények nehezen bírják a klímaváltozással járó extrém körülményeket, így erősen kérdésessé vált a borászok jövője.

Tönkrement szőlőfürt egy kaliforniai szőlőültetvényen. Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Egyre gyakoribb lesz az extrém hőség

Idén nyáron is világszerte előfordultak erős hőhullámok. Az előrejelzések szerint azonban ezek azonban már nem sokáig számítanak rendkívüli eseménynek – néhány évtized múlva ez lesz a szokványos. Az évszázad végére már rendszeres eseménnyé válhatnak az extrém magas hőfokok, a szélsőséges hőmérsékletek pedig egyértelműen összefüggésbe hozhatók az emberi tevékenység okozta klímaválsággal.

Eltűnhet egy kedvelt termék a klímaváltozás miatt

A gyakori hőhullámokkal tűzdelt, jellemzően száraz nyarak mellett arra is számíthatunk, hogy egyre általánosabbá válnak az enyhe és csapadékszegény telek, illetve a kelleténél jóval melegebb tavaszok. Ezek pedig nemcsak az embereket viselik meg, hanem a növényeket is. A jövőben tehát a klímaváltozás egyre aggasztóbb következményeivel kell majd szembenéznünk: egyes termékektől – például a „zöld aranynak” is nevezett görög extre szűz olívaolajtól – akár búcsút is vehetünk.

