Egyre gyakoribb lesz az extrém hőség

A klímaváltozás következtében az évszázad végére rendszeres eseménnyé válhatnak a hőhullámok és az extrém magas értékek – hívta fel a figyelmet a napokban Paul Davies, a Met Office meteorológiai szolgálat vezető meteorológusa. A szakértő véleménye szerint a szélsőséges hőmérsékletek egyértelműen összefüggésbe hozhatók az emberi tevékenység okozta klímaválsággal – írta meg a The Guardian.

A londoni Trafalgar tér egyik szökőkútjában hűsöl egy család július 18-án. Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

Iskolákat is bezártak a hőség miatt

Az elmúlt napokban több országban is hőségriasztás volt érvényben, és melegrekordok is megdőltek. Az Egyesült Királyságban például a hét elején 41, Spanyolországban 45, Portugáliában pedig 47 Celsius-fokot mértek. Több európai országnak súlyos erdőtüzekkel is meg kell küzdenie, amelyek már eddig is több tízezer hektárnyi területen pusztítottak.

A The Guardian cikke megemlíti továbbá, hogy a briteknél a kánikula akadozó közlekedéshez és az egészségügy nagyobb leterheltségéhez vezetett, a megfelelő hűtési infrastruktúrával nem rendelkező iskolák pedig bezártak. A lakosságot arra kérték, hogy igyanak sokat, valamint vigyázzanak a hőség miatt különösen veszélyeztetett személyekre, vagyis a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre. A szakszervezetek azt tanácsolták a munkavállalóknak, hogy amennyiben megoldható, a forró napokon inkább otthon dolgozzanak.

A jövőben felkészültebbnek kell lennünk

A meteorológusok aggasztónak nevezték az előrejelzéseket, amelyek szerint néhány évtized múlva már rendszeressé válhat az extrém hőség. Több szakértő is egyetért abban, hogy a klíma változására az épületeket is fel kell készíteni, hogy elviselhetőbbek legyenek a hőhullámok. Emellett az egészségügyi felkészülés is nagyon fontos lenne mind a mentők, mind a kórházak részéről.