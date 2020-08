A visszér kezelése: mit tudnak a krémek?

Sok embernek ismerős lehet az a felszabadító érzés, ami akkor jelentkezik, ha a nap végén hazaérve lerúghatjuk a cipőnket feldagadt lábunkról. A végtagok dagadása főként a meleg nyári hónapokban okoz sokaknál problémát, sok esetben pedig a visszérbetegség első jelének tekinthető. A visszerek lényegében megvastagodott, csomókba csavarodott vénák, melyek nem juttatják kellő hatékonysággal a szén-dioxiddal és salakanyagokkal terhelt, vénás vért a végtagoktól a szív felé. Az efféle vénás betegségek egyáltalán nem ritkák, egyes becslések szerint a magyar lakosság ötödét érintik. Szerencsére többféle módon kezelhetőek a panaszok, az egyik legnépszerűbb és legjobban használható termékcsoportot pedig a különböző krémek alkotják. Hogyan hatnak ezek a krémek, és milyen esetben használhatóak?

A visszérkrémek elsősorban felületes visszérgyulladás esetén alkalmazhatóak jól. Fotó: 123rf

Mit tudnak a visszérkrémek?

A patikákban kapható visszérkrémek mérsékelik, sőt meg is szüntethetik a gyulladásokat, csillapítják a tágulatokra jellemző "nehéz láb" érzetet, valamint hűsítik a fáradt végtagokat. Nagy előnyük, hogy a hatóanyag pontosan oda kerül és ott fejtheti ki a hatását, ahol szükség van rá, ráadásul viszonylag rövid idő alatt enyhítheti a kellemetlen panaszokat. Ezek a termékek elsősorban felületes visszérgyulladás esetén alkalmazhatóak jól, gyulladáscsökkentő hatásuknak köszönhetően gyorsan enyhülést nyújtanak, a hatóanyagok egy része pedig erősíti, ellenállóbbá teszi az érfalakat. A visszértágulatok kezelésére is alkalmasak lehetnek, főként a korai szakaszban enyhítik a lábban a feszülő, fájdalmas érzetet. Gyakran alkalmazzák a vénaműtét utáni tünetek (véraláfutások, duzzanatok), valamint baleset miatti ízületi duzzanatok enyhítésére is.

Egyes készítmények ugyan segíthetnek megelőzni a pangás miatt létrejövő vérrögök kialakulását is a felületes vénákban, ám a mélyebb rétegekben jelentkező problémákra nem hatnak. A komolyabb visszértágulatokkal mindenképpen fel kell keresni egy szakembert, aki összetett kezeléssel nyújthat tartós megoldást a panaszokra. Egyszerre javasolhatja a keringést segítő orvosi gyógyharisnya viselését, az érfalak állapotát javító gyógyszeres terápiát, a speciális visszértornát, illetve súlyosabb esetben a műtétet. A kezelések helyes kombinációjával a betegség karbantartható, és a súlyos, akár életveszélyes szövődmények szinte biztosan elkerülhetőek.