Zacher: 7-8 oltatlanra jut egy oltott az intenzív osztályokon

A műsorban, amelyről az Index írt beszámolót, Dobson Szabolcs elmondta: több államban is kísérleteztek mix and match oltással, vagyis azzal, hogy eltérő harmadik oltást adnak be - ezt nevezik heterológ oltásnak. Ezek jó eredményt mutattak, de ugyanez elmondható a homológ oltásokról, vagyis azokról az esetekről, amikor ugyanazt a vakcinát adják be. A gyógyszerész úgy véli, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy e két stratégia közül bármelyik jobb lenne a másiknál. Hozzátette: az adatok hiánya miatt még nem lehet eldönteni, miként teljesítenek az egyes vakcinák harmadik oltásként.

Gyermekek oltása: a haszon-kockázat arány kedvező

Az, hogy a gyermekeket be kell-e oltani, Dobson Szabolcs szerint nem filozófiai, hanem járványügyi kérdés: igaz, hogy náluk enyhébbek a tünetek, de a járvány terjedésében az ő beoltottságuk is szerepet játszhat. "Merem remélni, hogy nálunk is, de máshol is matematikai modelleken alapulnak ezek a járványügyi döntések [...]. Meg kell bíznunk a saját hatóságunk döntésében" - szögezte le a gyógyszerész, kiemelve: a haszon-kockázat arány az eddigi vizsgálatok szerint a gyermekek körében is nagyon kedvező.

Zacher Gábor szerint két-három oltás után is kórházba lehet kerülni, de ennek nagyon alacsony a valószínűsége. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Dobson Szabolcs arról is beszélt, hogy az ellenanyagszinteknél nincs kifejezett ajánlás arra vonatkozóan, milyen érték alatt kell egyértelműen ismét beoltatni a pácienst. Ezért felelőtlenség lenne azt mondani, hogy valaki csak az ellenanyagszint miatt adasson vagy ne adasson be még egy oltást. "Én nem látnék túlzott kockázatot egy negyedik oltásban személy szerint" - így a gyógyszerész, aki rámutatott: az adatok bizonyítják, hogy a harmadik oltásnál sem nőtt a nemkívánatos hatások kockázata. Dobson Szabolcs ezzel kapcsolatban úgy gondolja, jó lenne, ha lennének nemzeti ajánlások, hogy az egyes orvosok válláról levegyék a felelősséget.

Hét-nyolc oltatlanra jut egy oltott

Zacher Gábor szerint valóban be lehet kerülni kórházba két vagy három oltás után is, de ennek a valószínűsége nagyon alacsony. "A saját klinikai tapasztalataink alapján általában hét-nyolc oltatlanra jut egy oltott beteg az intenzív osztályokon" - hangsúlyozta a műsorban a toxikológus.

