COVID-19: komoly szövődményeket okozhat a gyerekeknél

"A 4. hullámban az lesz érdemben védett, aki 3 oltást kapott" - hangzott el a Kormányinfón.

A gyerekek koronavírus-fertőzöttségének emelkedése párhuzamosan halad a felnőttekével, és a delta variáns már a fiatalokra is komoly veszélyt jelent - hangsúlyozta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az ATV Start című műsorában. Éppen ezért a szakember abban bízik, hogy Európában is minél hamarabb lehetőség nyílik a 12 év alatti gyerekek immunizálására is.

Egy enyhe megbetegedés is súlyos következménnyel járhat.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan olthatják az 5-11 éveseket is

Az Egyesült Államokban már az 5 és 11 év közöttiek körében is engedélyezték a Pfizer koronavírus-vakcinájának alkalmazását. A magyar szakember ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az amerikai és a magyar populáció között nincs különbség, ezért ha ott biztonságosnak találták az említett korosztály vakcinázását, akkor itthon sem lehet akadálya ennek. Ráadásul a hatóanyag és a szakmai szempontok tekintetében sem megoldhatatlan, hogy az eddig felhalmozott vakcinákat - kisebb adagokban kimérve - a gyerekek oltására is felhasználhassák. Az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) azonban előbb meg kell adnia az engedélyt az európai 5-11 évesek beoltására.

Komoly szövődmények alakulhatnak ki

A gyerekeknél egyébként továbbra is viszonylag kicsi az esély a súlyos megbetegedésre, de a komoly szövődmények kialakulásához sajnos egy enyhe megbetegedés is elég. A hosszú COVID-on kívül például az életveszélyes állapotot előidéző és heteken át tartó intenzív ápolást igénylő többszervi gyulladás fellépésének kockázata is fennáll - mutatott rá a szakértő, aki egyben a megelőzés - a maszkhasználat, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés és a szülők oltása - fontosságára is felhívta a figyelmet.

Látható, hogyan roncsolja a tüdő apró ereit a koronavírus.