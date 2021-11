Így áll most az átoltottság az országban

Eddig már 5,98 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen. 5,76 millióan már a második, 1,47 millióan pedig már a harmadik dózist is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a már oltható, 12 év feletti lakosság átoltottsága jelenleg 68,1 százalékos, és összességében az egész országban magas a beoltottak aránya, de minden megyében viszonylag sok még az oltatlan személy - olvasható a koronavirus.gov.hu-n megjelent kormányzati tájékoztatóban.

Pest megyében a legjobb a helyzet

"A 4. hullámban az lesz érdemben védett, aki 3 oltást kapott" - hangzott el a Kormányinfón.

Az adatok szerint Pest megyében (74 százalék), Fejér megyében (70,6 százalék) és Budapesten (70,1 százalék) a legmagasabb az oltottsági arány. Az országrészeket tekintve a Dunántúlon vannak a legtöbben a már beoltott személyek. A legalacsonyabb átoltottságú megyék közé pedig Jász-Nagykun- Szolnok (59,7 százalék), Borsod-Abaúj-Zemplén (61,7 százalék) és Hajdú-Bihar megye (62,2 százalék) sorolható.

Mindenhol viszonylag magas az átoltottság, de még van hova fejlődni.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A delta variáns jelent most veszélyt

Az új megbetegedéseket egyébként jelenleg leginkább a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben pedig a beoltatlanok vannak. Egyes adatok szerint a beoltottak mindössze kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a COVID-19 lefolyása általában jóval enyhébb az oltottak esetében, mint oltatlan társaiknál. "Ezúton is kérjük, hogy aki még nem vette fel az oltást, az tegye meg. Az oltás minden megyében egyformán elérhető a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál" - olvasható a felhívásban.

Még nem késő igényelni a védőoltást

A tájékoztatóban kitértek arra is, hogy a magyar lakosság többsége regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra, de aki még nem, az továbbra is megteheti ezt az erre a célra létrehozott weboldalon. A regisztráció után egy másik honlapon időpontot is tudunk foglalni. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud időpontot foglalni az első, a második, vagy akár a harmadik oltásra is. Emlékeztettek továbbá arra is, hogy október 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, ahol akár regisztráció nélkül is beadathatjuk magunknak az oltást.

Országszerte kilenc városban is emelkedik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja, csökkenést egy helyszínen sem mértek.