Veszélyes lehet a kulacs, ha nem jól tisztítjuk

A kulacsok elterjedése mindenképpen jó hír a Föld és a fenntarthatóság szemszögéből, hiszen ha újratölthető palackokat használunk, azzal jelentősen csökken az általunk termelt műanyaghulladék mennyisége. A kulacsok azonban nemcsak fenntarthatóbbak, de koszosabbak is egyszer használatos társaiknál – hívta fel a figyelmet a Greendex cikke.

Ezeket az eszközöket ugyanis igen nehézkes alakosan megtisztítani, hiszen a mosogatószivaccsal gyakran nem érjük el az alját, a mosogatógépből pedig a legtöbb darab ki van tiltva – de még a gép sem tud „benyúlni” a nehezen elérhető, ívelt sarkokba, vagy a peremek alá. A nehezen takarítható zugokban pedig remekük meg tudnak telepedni a különféle kórokozók és penészgombák, ami komoly kockázatot jelenthet egészségünkre nézve. A cikk írója szerint azonban nem szükséges azonnal lecserélni a rossz állapotba került kulacsot, még akkor sem, ha első próbálkozásra nem sikerül levakarni róla a szennyeződést.

Egészségünk bánhatja, ha elhanyagoljuk a kulacsunk rendszeres és alapos tisztítását. Fotó: Getty Images

Hogyan tisztítsuk a kulacsot?

Először a kifejezetten üvegmosásra kifejlesztett szivacsokkal és kefékkel érdemes próbálkozni. Makacs szennyeződések esetén azonban nem biztos, hogy ez elegendőnek bizonyul. Ilyenkor jöhet a mosogatószeres vízben való hosszas áztatás, a kifőzés, vagy az olyan alternatív megoldások, mint az ecet és a szódabikarbóna.

„A kupak menetére pedig egy rég nem használt fogkefe lesz a legjobb választás, ami oda is elér, ahová a szivacs már nem” – olvasható a cikkben. De szerintünk a szűk ivónyílás, a palack nyaka és a kupak menete ellen akár a fém szívószálak tisztítására alkalmas, keskeny drótkeféket is bevethetjük.

Gyakran használunk ételtárolókat különböző célokra, ezért joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon milyen dobozokat érdemes választani. Szakértő segít eldönteni, hogy a műanyag vagy az üveg mellett tegyük-e le a voksunkat.

Melyik kulacs a legjobb választás?

A Greendex egy korábbi cikkében azt is sorra vette, vajon melyik kulacs mellett éri meg a legjobban letenni a voksunkat. A szerző szerint egyértelműen az üveg vizespalack a legjobb választás, az üveg ugyanis „több okból is a legbiztonságosabb és a legjobb anyag mind az élelmiszerek, mind a folyadékok tárolásához”. Előnye, hogy semennyire sem befolyásolja a víz ízét, vegyszermentes anyagokból készül, ráadásul mosogatógépben is mosogatható. Hátránya viszont, hogy nehéz és törékeny.

Ha a tartósabb, műanyag kulacs mellett döntenénk, arra mindenképpen figyeljünk, hogy a választott darab BPA-mentes legyen. Ennek vitathatatlan előnye, hogy olcsó, könnyű, és kevésbé sérülékeny, mint az üveg. Tisztán tartani viszont már nehezebb.

A piacon acélkulacsok és termoszok közül is válogathatunk, arra viszont ügyeljünk, hogy csak rozsda- és ólommentes terméket vásároljunk. A vizet azonban fémes ízűvé teheti, egy-egy leejtés után pedig behorpadhat. Hasonló a helyzet az alumíniumpalackokkal is, ezekről azonban azt is tudni kell, hogy használatuk – BPA-tartalmú, idővel lekopó belső bevonatuk miatt – hosszú távon nem biztonságos, valamint mosogatógépbe sem tehetők.

