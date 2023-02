Törökországi földrengés: most jön ki a sokk a túlélőkön

„Kezdetben főként olyan betegek érkeztek be, akik a romok alá szorulva szenvedtek különböző sérüléseket. Mostanra egyre több páciens jön poszttraumás stressz szindrómával, azután a sokk után, amelyet a földrengés során éltek át, illetve amiatt, amit azóta láttak” – idézi a Reuters hírügynökség helyszíni riportja Beena Tiwarit, az indiai hadsereg őrnagyát. Tiwari egy közel 100 szakemberből álló indiai kontingens tagja, akik a dél-törökországi Iskenderunban állítottak fel tábori kórházat a sérültek ellátására, miután az ország modern történelmének legsúlyosabb földrengése elpusztította a város kórházát. Hozzátette, sokak keresik fel a helyszínen dolgozó orvosokat pánikrohamokkal is.

Számos lakóépület is összedőlt a törökországi és szíriai földrengés során. Fotó: Getty Images

A Törökországban és Szíriában bekövetkezett természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma immár meghaladja a 37 ezret, emellett a földrengés és az utórengések együttesen egész városokat tettek a földdel egyenlővé a két országban. Rengeteg túlélő maradt így fedél nélkül a fagyos hidegben, sokan az alapvető higiéniai szükségleteiket sem tudják kielégíteni. A túlélőket emellett is óriási trauma érte: vannak, akik órákat töltöttek a hidegben és sötétben a romok alatt, mire kimentették őket, valamint sokaknak meghaltak vagy eltűntek családtagjai, közeli szerettei, miközben egykori lakhelyük percek alatt vált romhalmazzá.

„Az emberek csak most kezdik felismerni a sokk után, hogy mi is történt velük” – fogalmazott a Reutersnek egy török egészségügyi tisztviselő. PTSD rendkívül stresszes, ijesztő, szorongást kiváltó események után alakulhat ki. Az érintettek jellemzően rémálmok, flaschbackek során élik újra a traumatikus élményeket, ami alvászavarokhoz, koncentrációs nehézségekhez vezethet. Az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja (UNICEF) egy rögtönzött központot is felállított a szíriai határ mentén, ahol gyerekeknek nyújtanak pszichológiai elsősegélyt. A kicsik itt biztonságban érezhetik magukat, szabadon játszhatnak. Egyikük a 9 éves Ahmad is. „Ha bármilyen hangos zajt hall vagy hirtelen mozgást lát, azonnal megijed. Néha álmából is felriad, és azt kiabálja, hogy földrengés” – mondta el Ahmad édesapja, Hassan Moath.

Fertőző betegségek is terjednek

Yaduvir Singh, az iskenderuni kórház parancsnoka kiemelte, egyre több beteget látnak el fertőző megbetegedésekkel, felső légúti fertőzésekkel. Emberek ezrei élnek most sátorokban, dacolva a fagyos időjárással. „Kezdetben rengeteg traumás esetünk volt, emberek, akiket maguk alá temettek a romok hosszú időre, akár 72-90 órára. Élet- és végtagmentő műtéteink voltak főleg. Most viszont változnak az esetprofilok” – tette hozzá.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 43 millió dollár értékben indított programot a traumakezelésre és rehabilitációra, alapvető gyógyszerekre, mentális és pszichoszociális támogatásra, és hogy folytatódni tudjanak a rutinszerű egészségügyi ellátások Törökországban. „Hatalmas igény van erre, és óráról órára egyre hatalmasabbá válik. Mintegy 26 millió ember szorul most a két országban humanitárius támogatásra. Még alig egy hét telt el a szörnyű katasztrófa óta, és egyre több aggodalmat okoznak a hideg időhöz, higiéniai hiányosságokhoz és a fertőző betegségek terjedéséhez kötődő egészségügyi problémák” – fogalmazott Hans Kluge, a WHO európai regionális irodájának vezetője.

