Több mint egy évig nem evett – 126 kilót fogyott

Sokan megfogadják, hogy lefaragnak az étkezésükből a fogyás érdekében. A 27 éves Angus Barbieri azonban be is tartotta az elhatározását, ráadásul 382 napon keresztül. Ez idő alatt 207 kilóról 81-re fogyott – számolt be a First Class az elképesztő módszerről, amire állítólag még az orvosok sem mondtak jó szívvel igent.

Angus 1965 júniusában bejelentkezett a Dundee-i Királyi Kórházba, és közölte, hogy teljesen abba akarja hagyni az evést.

Az orvosok beleegyeztek, hogy ellenőrzésük alatt belevághat a drasztikus fogyókúrába, de titkon minden szakember arra számított: a böjt néhány napnál tovább nem fog tartani. Az orvosok vitaminokat és élesztőt írtak fel neki a tápanyagok pótlására. A napokból hetek lettek, a hetekből hónapok, Barbieri pedig kitartott, mert el akarta érni a 81 kilós célt. Tea, kávé, szódavíz és vitaminok – ez volt a teljes étrend. Végül 1966 júliusában befejezte a koplalást és elérte a kívánt testsúlyt.

A Chicago Tribune beszámolója szerint Barbieri böjt utáni első reggelije egy főtt tojás volt egy szelet kenyérrel és vajjal. Utána a férfi csak ennyit mondott az újságíróknak: “Rendkívül élveztem a tojást, és végre jóllaktam.” Fogyását a Guinness is elismerte, mint a valaha feljegyzett leghosszabb böjtöt. A férfi ráadásul ezt követően is odafigyelt az étkezésre, hiszen még öt év után is csupán 88 kilót mutatott alatta a mérleg – számolt be a portál a hihetetlen életmódváltásról.