Soha nem látott adóssággal küzdenek a kórházaink

Sosem volt még ilyen magas a kórházak adóssága, mint október végén: elérte a 125 milliárd forintot is, ami egy hónap alatt 15 milliárd forintos emelkedést jelent – mondta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economxnak.

Évek óta görgetik

A legfrissebb adatok szerint a kórházi adósságok elérték a 125 milliárd forintot a szeptember végi 110 milliárd forint után, ami jelentős emelkedés. Egy hónap alatt 15 milliárddal nőtt az intézmények kintlevősége, és ez rosszabb, mint amire számítottak az orvostechnikai beszállítók – számolt be a helyzet súlyosságáról a portálnak a szakember. A jelentős emelkedés mögött az állhat, hogy az év vége felé már számítanak a kórházak az adósságrendezése, ami idén már meg is jelent a Magyar Közlönyben. E szerint 90 milliárd forint összegben kórházkonszolidáció keretében rendezik az intézmények adósságait a költségvetésből.

A 2024-es év egyelőre úgy néz ki, hogy 40-50 milliárd forintos kórházi adóssággal indul, a kifizetetlen számlák 10-20 százaléka pedig még 2022-es lejáratú. Az idei év bebizonyította, hogy nem elégséges évente egyszer foglalkozni az adósságkérdéssel, illetve rendezéssel. Ha a kormány el akarja kerülni, hogy az éves tartozásállomány a korábbi 45-50 milliárd helyett 90-100 milliárd legyen, akkor az év végén maradt 40-50 milliárd forint nagy részét az első negyedévben rendezni kellene – véli Rásky László.