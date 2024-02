Rákkeltő szennyezőanyagok lehetnek a lencsében

Növényvédő szerek maradványait és ásványi olajokat találtak sok lencsében – olvasható a Rizikometer friss Facebook-posztjában. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó oldal az ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írta, a német szakértők 14 bio- és 6 hagyományos lencsét teszteltek két népszerű fajtából: a Magyarországon általánosan elterjedt barna lencséből, és a jóval keményebb szemű hegyi lencséből.

Növényvédő szerek maradványait és ásványi olajokat találtak sok lencsében. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Szennyezőanyagok a tányérunkon

A terméktesztbe bevont lencsék közül 12-ben nyomokban, egyben pedig nagyobb mennyiségben is kimutattak telített ásványolaj-szénhidrogéneket (MOSH/MOSH-analógok). Továbbá 4 hagyományos és egy biotermékben a glifozát nevű gyomirtó szer maradványának jelenlétét is igazolták, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutatói potenciálisan rákkeltőnek minősítettek.

Jó hírünk is van

Azt viszont pozitívumnak könyvelték el a kutatók, hogy a termékekben nem találtak fertőtlenítőszert a laboratóriumi vizsgálatok során – pedig gyakran alkalmaznak ilyen vegyszert a hüvelyesek szállítására használt konténereknél, hogy megelőzzék a fertőzéseket.

A terméktesztet a biolencsék közül 2 „kielégítő”, 14 pedig „nagyon jó” minősítéssel zárta. A hagyományos lencsék közül 2 „nagyon jó”, 3 „jó”, egy pedig „kielégítő” értékelést kapott.