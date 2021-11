Ahogy már korábban beszámoltunk róla , október végén úgy döntött a kormány, hogy a hazai munkáltatók a munkavégzés feltételként előírhatják a COVID-19 elleni védőoltás beadatását. Nem sokkal később a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) közös sztrájkbizottsága már azt követelte , hogy a kormány vonja vissza a koronavírus-oltás kötelezővé tételéről szóló rendelkezését. Az egyik szakszervezet vezetője most azt is elárulta,

A következő évben 1-2 milliárddal kevesebb fecskendő állhat rendelkezésre, ami lassíthatja a koronavírus elleni globális oltási kampányt is - figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A szakszervezet szerint több veszélye is van annak, hogy nem egységesek az ágazati oltottsággal kapcsolatos elvárások. Azzal például, hogy az állami intézményekben fizetés nélküli szabadságra küldik a beoltatlan pedagógusokat, a gyerekek érdekei sérülnek, mert így már nem kapják meg a diákok az őket megillető szintű oktatást.

De komoly problémát jelenthet az is, hogy a fizetés nélküli szabadságra küldött tanárok jó eséllyel "átigazolnak" majd az egyházi vagy alapítványi fenntartású intézményekbe. "Így elindul egy olyan vándorlás, ami egyáltalán nem tesz jót a rendszernek a tanév közben, mert felborítja a már kialakított órarendet, ami a gyerekeknek is nagyon rossz" - figyelmeztetett Szabó Zsuzsa. A fizetés nélküli szabadság emellett abban az értelemben is igen előnytelen a pedagógusok számára, hogy így