Megvan a kapcsolat a kávé és a Covid között

A kávé gátolja a koronavírus sejtekbe jutását – számolt be posztjában egy új kutatás eredményéről az Egészségügyi szakirodalmi tallózó nevű szakmai Facebook-csoport.

A kávénak egyre több áldásos hatására derül fény. Fotó: Getty Images

Mindegy, milyen kávé

Az in vitro (azaz nem embereken, hanem laboratóriumban végzett) kísérletbe többféle koronavírus-variánst is bevontak: a gátlóhatás az alfa, a delta és az omikron esetében is megfigyelhető volt. A fertőzés kockázatának csökkentésében többek között szerepe volt annak a mechanizmusnak, hogy a kávé gátolta a vírus tüskefehérjéjének kötődését az ACE2 nevű emberi receptorhoz. Korábbi vizsgálatok szerint a kávéivók COVID-19 fertőződési kockázata 10 százalékkal kisebb volt, mint azoké, akik nem kávéznak.

Ráadásul a tudósok szerint azoknál, akik naponta két-három csészényi kávét isznak, kisebb valószínűséggel fordul elő szorongás és depresszió, mint az ennél többet vagy kevesebbet kávézóknál. Azonban napi három kávé felett minden további csészével nőtt mindkét mentális zavar kockázata –derül ki egy korábbi cikkünkből.