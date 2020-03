Koronavírus: nem javul a helyzet a szomszédban

A koronavírus-járvány a környező országokban is egyre több embert fertőz meg. Mutatjuk, jelenleg milyen állapotok uralkodnak a szomszédban.

Románia

Románia is bekerült a "sárga zónába" a koronavírus-fertőzések térképén, miután a fertőzöttek száma hétfőn meghaladta az ötszázat. Az ilyen országokból érkezőket házi karanténba küldik. Az országban 24 óra alatt 143 új koronavírusos esetet regisztráltak, így már csaknem 580 betegről tudnak. 15 fertőzöttet intenzív osztályon kezelnek. Emellett mintegy 5 ezren intézményesített, 72 ezren pedig otthoni karanténban vannak. Eddig 73-an gyógyultak ki a betegségből. Romániában eddig 4, egyéb súlyos betegségekben is szenvedő halálos áldozata volt a kórnak, külföldön pedig 8 román állampolgár vesztette életét.

Az egészségügyi hatóságok szerint immár követhetetlenné vált Romániában a koronavírus-fertőzések útvonala. Az új fertőzöttek és halálos áldozatok között egyre több az olyan személy, aki nem járt külföldön, és nem szerepelt a már ismert fertőzöttek kapcsolatai között sem. Emellett afertőzésterjedése több romániai kórházban is ellenőrizhetetlenné vált, köztük a kelet-romániai Suceava sürgősségi kórházában is, ahol hétfőig 18 orvos és 9 asszisztens kapta el a betegséget. A bukaresti egyetemi kórház igazgatóját is azért váltotta le az egészségügyi miniszter, mert a kórház két, más diagnózissal beutalt betege is ott fertőződött meg koronavírussal. A koronavírus-járvány első romániai halálos áldozatai közül ketten is ezekből a kórházakból kerültek a járványkórházakba, ahol már nem tudták megmenteni őket.

Egy felnőtt és egy gyerek sétál egy lezárt játszótér mellett Bécsben.

Fotó: Getty Images

Ausztria

Ausztriában már meghaladta a 4 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma. 130 beteget kórházban ápolnak, közülük 14-en intenzív osztályon fekszenek. A betegek többsége viszont házi karanténban van - az ő betegségük enyhe lefolyású. A legtöbb megbetegedést Tirolban (808) és Felső-Ausztriában (708) diagnosztizálták. Az országban eddig 21 áldozatot szedett a járvány.

Ausztriában 39 rendőr is megfertőződött a koronavírussal, nagy részük azonban nem szolgálatteljesítés közben. Az osztrákok 95 százaléka egyébként betartja a kijárási korlátozásokat, de még így is 3679 feljelentést tettek a járványellenes intézkedések megsértése miatt. A legtöbb szabálysértés Bécsben, valamint Tirolban történt, ahol kimagasló a fertőzöttek száma. A szövetségi hadsereg katonái közül 19-en kapták meg a fertőzést.

Ukrajna, Szerbia és Horvátország

Ukrajnában eddig 73 embert fertőzött meg és 3 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. Horvátországban már 306 fertőzöttről tudnak. Közben Szerbiában szigorítottak a korábban bevezetett részleges kijárási tilalmon. Ennek értemében délután 5 és hajlani 5 óra között nem léphetnek utcára a szerbek.

