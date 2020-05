Koronavírus: hétfőtől kötelező a maszk ezeken a helyeken

Ötvenhat új esetet diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában, ezzel a fertőzöttek száma 2998-ra nőtt Magyarországon. Az áldozatok száma egy hónapja nem volt ilyen alacsony. Részletek itt.

Hétfőtől új szakasz kezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezésben, életbe lépnek az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos, valamint a kijárási korlátozásokra és védekezési intézkedésekre vonatkozó új szabályok vidéken, míg Budapesten és Pest megyében az eddig megszokottak szerint folytatódik az élet - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa vasárnap. Elmondta, a fővároson és Pest megyén kívül kinyithatnak az üzletek, a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és az állatkertek, mindeninek kötelező lesz azonban vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Ez közlése szerint jelenthet orvosi maszkot, sálat és kendőt is.

Majd ezer alkalommal bírságoltak

A jelenleg még érvényben lévő kijárási korlátozásokkal kapcsolatban arról tájékoztatott, a hétvégén a rendőrök 3512 intézkedést hajtottak eddig végre. Ebből 1751 esetben figyelmeztettek, 986 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, míg 775 eset feljelentéssel zártult. A korlátozások bevezetése óta a rendőri intézkedések száma meghaladta a 44 ezret - tájékoztatott Kiss Róbert. A hatósági házikarantén kapcsán elmondta, az elmúlt 24 órában 916-ot rendeltek el, ezzel az érvényben lévő hatósági házi karanténban lévők száma 10 786 fő. Az ezzel kapcsolatos magatartásszegések ügyben eddig 1453 alkalommal intézkedtek a rendőrök. Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert arról is beszélt, leggyakrabban az egészségvédelmi távolság betartása, az üzletekben történő vásárlások időkorlátjának megszegése, valamint amiatt kell intézkedniük, hogy az állampolgárok nem alapos indokkal hagyják el otthonaikat.

Csaknem 18 ezer embert tesztelnek koronavírusra a napokban Magyarországon. A vizsgálatok célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és a koronavírussal fertőzöttek valós számáról.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A külföldről hazatérőknek kötelező a karantén

A repülőjáratok újraindulása kapcsán Kiss Róbert hangsúlyozta, azok a magyarok, akik külföldről érkeznek haza minden esetben kötelező egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ha felmerül afertőzésgyanúja, akkor kijelölt karanténba kerülnek, ha ilyen nem állapítható meg, akkor kötelező 14 napos hatósági házikaranténba. Ez alól felmentést a külföldre munkacélból ingázók kaphatnak, ha egészségügyi vizsgálattal tudják igazolni, hogy felgyógyultak, nem mutatják fertőzés tüneteit, vagy igazolásuk van arról, hogy az országba belépés előtt 14 napig járványügyi megfigyelés alatt álltak.

Már várja a szeptembert az infektológus

Dr. Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján összefoglalta az elmúlt 2 hónap koronavírus elleni küzdelmének tanulságait. Mint mondta, ők is sokat tanultak, főképp a betegség lefolyásáról. "Ma már tudjuk, hogy a gyermekek szinte tünetmentesen vészelik át. Tudjuk, hogy az időseknél teljesen atípusos a betegség lefolyása. Nagyon sok idős ember nem lázzal jelentkezik, hanem zavartsággal, elesettséggel, különböző fájdalmakkal" - közölte Szlávik János.

Így zajlik az országos koronavírus-szűrés Az országos szűrőprogramban számos más lényeges paramétert is vizsgálnak, hogy teljes képet kapjanak a magyarországi helyzetről. Kattintson a részletekért.

Az új koronavírusról szólva az infektológus főorvos arról beszélt, hogy bár mutálódik, szerencsére nem változnak az alapvető tulajdonságai, s úgy tűnik a terjedése ellen hatásosak az eddigi óvintézkedések. Az eddig alkalmazott kezelésekről elmondta, vírusellenes és immunerősítő terápiákat is alkalmaznak, valamint olyan immunterápiát, ami meg tudja akadályozni a betegség utolsó fázisában kialakuló citokin-vihart. A citokin-vihar során a szervezet immunrendszere saját maga ellen fordul, a betegek egy része pedig ennek következtében intenzív osztályra kerül - mondta Dr. Szlávik János. Az infektológus beszélt a vérplamzaterápia fontosságáról is, melynek lényege, hogy a már gyógyult koronavírus-fertőzöttek vérükkel segítik a súlyos állapotban lévő COVID-19 betegeket.

"Köszönjük, hogy megmentitek a világot"

"És várjuk a szeptembert, mert állítólag akkor már elérhető lesz a világ számára egy, vagy két hatékony oltóanyag" - jelentette ki a Szent László kórház infektológus főorvosa, aki meghatottan mondott köszönetet az embereknek azért a sok háláért, szeretetért és törődésért, amivel az egészségügyben dolgozókat, és a járvány elleni küzdelem többi résztvevőjét is elhalmozták. Elmondta, számára a sok gesztus közül a legemlékezetesebb egy "koronavírusos" marcipántorta volt, mellette egy gyermek rajzával és üzenetével: "köszönjük, hogy megmentitek a világot". Szlávik ezután a saját édesanyjának is üzent anyák napja alkalmából, s az érettségizőknek is kitartást kívánt, mondván, ezen is túl leszünk, akárcsak egyszer a járványon.

