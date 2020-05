Koronavírus: 51-en vannak lélegeztetőgépen itthon

Így készül egy esetleges második koronavírus-járvány hullámra Magyarország. Kattintson a részletekért.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2998 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 340 főre emelkedett az elhunytak száma - számolt be róla a kormányzati koronavírus oldal. Közel egy hónapja nem volt ilyen kevés áldozata az új koronavírus okozta COVID-19-nek, legutóbb április 6-án volt ilyen alacsony a szám, akkor ketten vesztették életüket 24 óra alatt. Az elmúlt egy hétben összesen 68 áldozatot követelt a járvány Magyarországon. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma sem volt ilyen jó az elmúlt egy hétben, legutóbb április 26-én volt hasonló az adat, akkor 57 új betegről számoltunk be. Összesen az elmúlt 7 napban ötszáz új esetet regisztráltak az országban.

Jelenleg 1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Szerencsére a gyógyultak száma is nő, 24 óra alatt négyen győzték le a betegséget, míg az elmúlt egy hétben 144-en. Így összesen már 629-en távozhattak gyógyultan a kórházból.

Jelenleg 1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat.

Bár enyhítenek, nem lazíthatunk

Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért továbbra is arra kérik az időseket, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat.



