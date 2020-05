Koronavírus: így készül egy esetleges második hullámra Magyarország

Nézze meg képriportunkban, milyen a Szent László kórház intenzív osztálya, ahol a kezdetektől ápolják a koronavírus-betegek egy részét. Kattintson a képekért.

Az új koronavírus hazai megjelenésekor a Szent László kórházban kezdték a betegek kezelését, s azóta is az afertőzéselleni harc egyik fő központja. Az ottani tapasztalatokról és kísérleti terápiákról Dr. Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház főigazgatója beszélt az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, van miért optimistának lennünk. A szakember emlékeztetett, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője, Kásler Miklós a centrumkórház országos infektológiai és hematológiai intézetének vezetésével alapította meg azt a tudományos konzorciumot, melynek feladata, hogy a kísérletes klinikai terápiákkal próbálja feltárni, mi lehet a leghatékonyabb gyógyszer a fertőzés okozta COVID-19 betegség kezelésére. Ennek egyik fő irányvonala a már gyógyult koronavírus-fertőzöttek vérplazmájának felhasználása. Vályi-Nagy István elmondta, egyre többen jelentkeznek donornak, s ennek következtében mind több beteg kaphat ilyen ellátást.

Védőfelszerelést viselő orvos vizsgál egy lélegeztetőgépre kötött beteget. Fotó: MTI/Balogh Zoltán





Ha esetleg lenne egy második hullám

Hangsúlyozta, a vérplazma hosszú ideig eltárolható, ezért ha esetlegesen lenne egy második hulláma is a járványnak, akkor rendelkezünk majd megfelelő mennyiségű indulókészlettel. A főigazgató beszámolt a Tocilizumab nevű innovatív gyógyszerrel végzett kísérleteikről is. Úgy fogalmazott, külföldön most jelentették be, de itthon már 5 hete alkalmazzák jelentős eredményekkel. "Az egyik csoportnál, az osztályon fekvő betegek esetében úgy tűnik a gyógyszer alkalmazásával meg tudjuk akadályozni, hogy az intenzívre kerüljenek. Az intezíveseknél pedig úgy tűnik, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy a betegek meghaljanak" - mondta Vályi-Nagy István, hangsúlyozva, optimistán néznek a jövőbe ezzel kapcsolatban.

Újságírói kérdésre válaszolva a főigazgató arról is beszámolt, a másik, hatásosnak vélt gyógyszer, a Remdesivir klinikai vizsgálatait is megkezdték. Mint mondta, Magyarország a térségben - Lengyelországgal együtt - ebben is az élen jár.

