Koronavírus: büntethető a fővárosi, ha vidékre megy

Kattintson és tudja meg, hogy készül Magyarország egy esetleges második koronavírus-hullámra.

A védekezés következő szakaszában, hétfőtől vidéken a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóban szombaton. Fontos, hogy az idősekre továbbra is fokozottan kell vigyázni, Budapesten és Pest megyében pedig a koronavírus-fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt maradnak a korlátozások. Így például ott továbbra sem használhatók a vendéglátó egységek kerthelységei, teraszai, és továbbra is csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár.

Ezekbe a boltokba korlátozás nélkül mehetnek az idősek

Ugyanakkor vidéken hétfőtől a bevásárlóközpontok már rendes nyitvatartással működhetnek - közölte a kormányszóvivő. Országszerte továbbra is érvényes a 65 év felettiek vásárlására fenntartott 9 és 12 óra közötti idősáv, de csak a gyógyszertárakban, élelmiszerüzletekben és drogériákban. A korábbi védelmi intézkedésről szóló kormányrendeletben nem szereplő, de most újranyitható boltokba bármikor bemehetnek a 65 év felettiek. Azt kérik azonban a legveszélyeztetettebbnek tartott korosztályba tartozóktól, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.

A fővárosiak és a Pest megyeik továbbra is kijárási korlátozások mellett élhetik az életüket. Fotó: MTI

A rendezvények mindenütt tilosak augusztus 15-éig, kivéve a temetéseket, az esküvőket és az egyházi eseményeket. A lakodalom is rendezvénynek számít, ezért augusztus közepéig nem lehet megtartani - jelezte Szentkirályi Alexandra.

Nem tudnak vidékre "menekülni"

A Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, nem tanácsos vidékre utazniuk, például nem mehetnek vidékre strandolni, és továbbra sem használhatják a játszótereket - tette hozzá Szentkirályi Alexandra. Elfelejthetik továbbá a vidéki rokonlátogatást is. Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, ha ezt valaki megszegi, szabálysértést követ el.

Nagyon sok a szabályszegő

Sokan szegték meg a hatósági házi karantént pénteken - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert elmondta: május elsején 59 szabályszegés volt, ennek több mint fele Bács-Kiskun megyében. Példaként említette, hogy egy vaskúti tanyán külföldi vendégmunkások csoportosan szegték meg a szabályokat. Kifejtette: a több mint egy hónapja hatályban lévő kijárási korlátozások szabályait hétvégén többen szegik meg. Pénteken 1730 rendőri intézkedés volt emiatt, ebből 844 végződött figyelmeztetéssel, 487 helyszíni bírsággal, 399 esetben pedig feljelentést tettek. Hozzátette, március 28. óta összesen 42 393 rendőri intézkedés történt a szabályszegések miatt. Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy pénteken 1145 esetben rendeltek el újabb hatósági házi karantént, így jelenleg 10 754 van érvényben.

Koronavírus itthon: október-novemberben jöhet a járvány második hulláma - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.