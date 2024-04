Kipróbálta a reptéri kávéautomatát, intenzív osztályra került

Egy 21 éves nő a mallorcai főváros, Palma közelében lévő Son Sant Joan repülőtér egyik automatájából vett egy kávét. Amikor azonban inni kezdett, feltűnt neki, hogy furcsa íze van, és jobban megnézve rovarokat talált a pohárban. Néhány másodperccel később az az egy korty életveszélyes allergiás reakciót váltott ki nála – számolt be a hátborzongató esetről a Mirror.

Nem vált be az automatás kávé. Fotó: Getty Images

Majdnem megfulladt, intenzívre került

Az anafilaxiás sokktól a nő arca feldagadt, a torka összezáródott, nehezen kapott levegőt és a bőrén is különféle duzzanatok jelentek meg. Adrenalint és más gyógyszereket is kapott a repülőtéri egészségügyi szolgálattól, majd egy palmai klinikára szállították, ahol 36 órát töltött az intenzív osztályon.

Veszélyes allergiás reakciót legtöbbször bizonyos táplálékok vagy rovarcsípés okozhat, ritkább esetben pedig bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikumok is kiválthatják. Már az allergénnel való találkozást követő percekben jelentkezhetnek az első tünetek: bőrreakciók, viszkető kiütések az arcon vagy az egész testen, torokkaparás, torokszorítás, nehezített nyelés, majd émelygés, hányinger, hányás, illetve a pulzusszám megemelkedése, az ajkak és a szemhéjak, esetleg az egész arc feldagadása. Súlyos esetben a beszéd és a nyelés is csaknem teljesen ellehetetlenül, és a légzés is rendkívül nehézkessé válik.

Az Ultima Hora értesülései szerint bár a nőt azóta hazaengedték és otthon lábadozik, de családja feljelentette a repteret. Azt állítják, hogy a személyzet nem tartotta karban megfelelően az automatát, amelyet az eset óta egyébként le is zárták.