Anafilaxiás sokk: ismerd fel a jeleket

Világszerte, így Magyarországon is rengeteg embernek okoz visszatérő problémát az allergia. Egyes statisztikák szerint például a gyermekek körében csaknem másfélszeresére nőtt a betegséggel érintettek száma az elmúlt évtizedben, melynek hátterében számos környezeti tényező állhat. Allergia során az érintettek immunrendszere tévedésből olyan hétköznapi anyagok ellen indítja be a védekezési folyamatait, amelyek másoknál semmilyen reakciót nem váltanak ki. Egyeseknél csupán enyhébb tünetek jelentkeznek a hatására, míg másoknál életveszélyes állapotot is eredményezhet. Legsúlyosabb formája, az anafilaxia az egész szervezetet érintő allergiás reakció, ami rövid idő alatt jelentkezik, és súlyos, életveszélyes állapotot is eredményezhet.

Ilyen veszélyes allergiás reakciót a legtöbb esetben bizonyos táplálékok okoznak, például földimogyoró, diófélék, bizonyos halak és kagylók fogyasztása. Szintén nagyon sok esetben okozhat gondot a rovarcsípés is, elsősorban a méh és darázs mérge lehet felelős az anafilaxiáért. Ritkább esetben bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikumok is eredményezhetnek súlyos allergiás reakciókat. Fontos, hogy már az enyhébb tüneteket is felismerjük és komolyan vegyük. Ha tüneteket észlelünk magunkon forduljunk szakorvoshoz hiszen az allergén bármikor súlyos veszélyt jelenthet akár az életünkre is.

Ismerjük fel a korai jeleket

Már az allergénnel történő találkozást (általában az étkezést vagy rovarcsípést) követő másodpercekben vagy perceken belül is jelentkezhetnek az első tünetek. Látványos jelei lehetnek a különböző bőrreakciók, megjelenhetnek például vörös, viszkető kiütések (úgynevezett csalánkiütések) az arcon vagy az egész testen, amelyek viszketéssel társulnak. Torokkaparást, torokszorítást, nehezített nyelést szintén sokan említenek a korai, enyhébb tünetek között. Émelygés, hányinger, hányás, illetve a pulzusszám megemelkedése is gyakran tapasztalható ilyenkor. A vöröses foltoknál is ijesztőbb panasz az ajkak és a szemhéjak, esetleg az egész arc feldagadása, ez a jellegzetes tünet alapján már sokan felismerik az anafilaxiának hívott, veszélyes állapotot. Súlyos esetben már a beszéd és a nyelés is csaknem teljesen ellehetetlenül, és a légzés is rendkívül nehézkessé válik.

Amennyiben asztmás gyerekeknél alakul ki az allergiás roham, a légzési problémák még intenzívebben jelentkeznek, a köhögés, nehézlégzés mellett zihálva, sípolva vehetik a levegőt . Mivel egy gyermeknehezebben tudja körülírni a panaszait, így esetükben a testbeszédre is fontos odafigyelni. Árulkodó lehet, ha például intenzív vakaródzásba kezd, a hasi görcsök miatt gyomrát fogja és összegörnyed, viselkedése zavarttá válik. Az étel elfogyasztása után nem sokkal jelentkező hányinger és hasmenés esetükben is felhívhatja a figyelmet az allergiás reakcióra.

Tanulságos esetről mesélt őszintén egy amerikai tinédzser édesanyja. Elise súlyos allergiás reakció miatt került vészhelyzetbe, de vele egykorú barátnője határozott helytállásának köszönhetően sikerült megelőzni a nagyobb bajt.

Súlyos anafilaxia esetén adrenalin injekció beadására van szükség, melyet az érintetteknek mindig maguknál kell tartaniuk. Ezzel egyidejűleg a mentőket is értesíteni kell, hogy a beteget további kezelésre és megfigyelésre orvoshoz szállíthassák.

Laborvizsgálattal ismerhető fel az allergia

Sajnos nagyon sokan azután szereznek csak tudomást az érintettségükről, hogy a problémás allergén már kiváltott náluk valamilyen intenzitású tüneteket. Viszont már számos diagnosztikai technikát kidolgoztak és alkalmaznak annak megállapítására, hogy egy személy allergiás-e, és mire. A leggyakoribb vizsgálat a bőrpróba (vagy más néven Prick teszt), amikor a potenciális allergén hígított kivonatát a bőrfelületre csepegtetik, és mintegy negyedóra múlva megnézik, hogy látható-e duzzanat vagy vörösödés. Emellett vérvizsgálatok is segíthetnek azonosítani a problémás allergéneket.



Hogyha már tudjuk, hogy milyen élelmiszerek, vagy anyagok váltanak ki allergiás reakciót, lehetőség szerint el kell kerülnünk az azokkal történő érintkezést. „Hogy mennyire kell óvatosnak lenni, az egyénenként eltérő lehet. Az allergia mértékétől függően a kezelőorvos engedélyezheti, hogy a veszélyes allergént nyomokban tartalmazható élelmiszert fogyasztanak. Extrém súlyos esetben elképzelhető, hogy már egy megbontott zacskó mogyoró mellett állva is jelentkezhetnek enyhébb reakciók – tüsszögés, kiütések, a szem bepirosodása – ez azonban rendkívül ritka. Nem indokolt tehát, hogy egy allergiás gyermeket teljesen kiemeljünk a közösségből” – mondta el kérdésünkre az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület szakmai vezetője.

