Találkozott a világ legnagyobb és legkisebb embere

A világ legmagasabb és legalacsonyabb embere, a 41 éves Sultan Kosen és a 30 éves Jyoti Amge Kaliforniában fotózkodtak együtt, megdöbbentő a méretkülönbség. A nem mindennapi találkozásról a Daily Star számolt be.

Fotó: Getty Images

Egy daganat miatt lett óriás

A 251 centis törökországi Kosen egyike annak a mindössze tíz embernek, aki eddig elérte a 2,5 méteres magasságot. Az Indiából származó Amge tartja a legalacsonyabb élő nő címét, mindössze 62,8 centire nőtt. Sultan Kosen úgy ültette a combjára Jyoti Amge-t, mint egy kisgyereket, Amge ugyanis egy átlagos kétévesnél is kisebb. Ezt jól mutatja az is, hogy majdnem belefér a gigantikus férfi cipőjébe. Mindketten 2011-ben kapták meg címüket a Guinness World Records-tól.

Sultan azt követően állt meg a növekedésben, hogy világrekordja meghozta számára a hírnevet, így ingyen elvégeztek rajta egy életmentő műtétet. Akromegáliában, vagyis óriásnövésben szenvedett ugyanis, amelyet az agyalapi mirigy (hipofízis) daganata okozott.

Fotó: Getty Images

A legkisebb nő mindössze 5 kilós

Sultan Kosen – akit korábban egy kosárlabdacsapatból is kiutasítottak, mondván, hogy túl magas –a cím elnyerésekor még azt nyilatkozta: "nagyon nehéz így barátnőt találni, mert sokan félnek tőlem. Remélhetőleg most, hogy híres vagyok, sok lánnyal találkozhatok majd. Az álmom az, hogy egyszer megnősüljek." Ezt végül 2013 októberében sikerült is elérnie, amikor feleségül vette az 1,75 méter magas Merve Dibót, aki egyébként a férfi bordáinak aljáig ér.

Jyoti Amge élete sem egyszerűbb: ruhái, ékszerei és konyhai eszközei is egyedi gyártásúak, mert minden túl nagy a számára. Nála a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája, az achondroplázia nevű fejlődési rendellenesség okozta, hogy nem nőtt nagyobbra, és súlya is mindössze 5 kilogramm maradt.