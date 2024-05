Ezzel lett világrekorder egy 36 éves miniló

A gazdája, Risa Formisano dél-karolinai farmján élő Sweetie patájától a marjáig csupán 96 centiméter magas, a farka hossza viszont meghaladja a 181 centimétert is – számolt be róla weboldalán a Guinness Világrekordok. Sweetie ezzel a valaha feljegyzett leghosszabb farkú miniló. Érdemes azonban hozzátenni, hogy világcsúcs ide vagy oda, számára ez egyáltalán nem optimális. Farkukat ugyanis a lovak arra használják, hogy elriasszák vele a legyeket és egyéb rovarokat, amelyek máskülönben könnyen összecsíphetnék őket. Sweetie farkát azonban mindennap felkötik, hogy ne húzza maga után a földön, így pedig védtelenebb a rovarcsípésekkel szemben. Éppen ezért gazdája azt tervezi, hogy a közeljövőben visszavág valamelyest a különleges farok hosszából.

A miniló egyébként nagyon fontos szerepet tölt be a farm életében. Mostani gazdája 2012-ben fogadta be a ma már 36 éves állatot, élve a lehetőséggel, hogy akkori tulajdonosa éppen új otthont keresett neki. Mindennek előzménye, hogy Formisano három lova közül az egyik váratlanul elpusztult, ami nagyon megviselte a másik két állatot, Oakleyt és Rickit. Onnantól kezdve ha bármelyikükkel is ellovagolt valahova, a másikon erős szeparációs szorongás lett úrrá. Ezt a stresszes helyzetet oldotta fel a kis Sweetie érkezése, akinek jelenléte hatalmas érzelmi támogatást nyújt Oakley és Ricki számára. A miniló pedig eközben élvezi a nyugdíjas éveit, ahogy egész nap szabadon futkoshat a mezőn.

Érdekesség, hogy amikor 2012-ben új otthonába költözött, Sweetie farka még csupán éppen leért a földig. Azóta viszont sokat nőtt, így érte el a világrekorder hosszt. Formisano évente kétszer alaposan megmossa és óvatosan kifésüli kedvence farkát, amihez csomósodás elleni gélt és hajolajokat is használ, nehogy akár egyetlen szálat is kitépjen véletlenül a művelet közben. Éppen az egyik ilyen félévenkénti tisztítás során merengett el a gazdi azon, hogy vajon létezik-e vonatkozó világrekord a minilovak körében – immár pedig ismert ugye az is, hova futott ki a hirtelen jött ötlet. A különleges cím elhódítását Sweetie egy fotózással és a kedvenc táplálékaival ünnepelhette: nyers gyümölcsökkel és zöldségekkel, így édesburgonyával, répával, almával.

Borítókép: Guinness World Records