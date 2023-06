Évek óta nem tudnak szabadságra menni a házi gyermekorvosok

Az RTL Híradó által bemutatott Fábián Dóra az egyetlen orvos a taksonyi gyermekorvosi rendelőben. Télen előfordul, hogy naponta akár 100 gyereket is el kell látnia, szabadságra pedig csak akkor tud elmenni, ha talál egy kollégát, aki tudja őt helyettesíteni.

„Mi, gyerekorvosok külön nehéz körülmények között vagyunk”

A doktornő szerint a gyerekorvosok különösen nehéz helyzetben vannak, őket ugyanis csak szakvizsgázott gyerekorvos helyettesítheti. Véleménye szerint jelentősen megkönnyítené a szabadságolásokat, ha már olyan rezidensekre is rá lehetne bízni a néhány hetes helyettesítést, akik mindössze pár hónapra vannak a szakvizsgától. A problémát tovább bonyolítja az is, hogy a helyettes bérét a háziorvosnak kell kifizetnie, amely az RTL információi szerint akár napi 50 ezer forintra is rúghat.

Amíg mi nyaralunk, sok házi gyermekorvos szinte egyáltalán nem tud pihenni a nyáron. Fotó: Getty Images

„Az alapellátásban nincs olyan, hogy az ember kiveszi a szabadságát” – ezt már Póta György házi gyermekorvos mondta a Híradónak. A szakember rámutatott, hogy bár a nagyobb rendelőkben, egymás helyettesítésével még meg tudják oldani a kollégák a szabadságolást, vidéken erre sok esetben nincs lehetőség. Póta doktor elmondása szerint nagyon sok olyan orvos van az országban, akik évek óta csak néhány napos szabadságra tudnak elmenni szabadságra.

Egyre nagyobb problémát szül a kiöregedés

Az előnytelen helyzet kialakulásához leginkább az járulhatott hozzá, hogy a nyugdíjazott házi gyermekorvosok helyére szinte alig jön utánpótlás, és jelenleg már 60 év a praktizáló szakemberek átlagéletkora ezen a területen.

A kiöregedés már annyira tömegesen jelentkezik, hogy egyszerűen egyes területeken pár év alatt megszűnik a házi gyerekorvoslás" – kongatta meg a vészharangot az RTL-nek nyilatkozó Póta György.

Aggasztó, hogy bár sok orvos még a nyugdíjas kor elérése után is dolgozik, jelenleg még így is 509 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet van Magyarországon a friss adatok szerint – ezek közül némelyik már több mint 10 éve üresen áll. A hiányzó orvosok miatt tehát tényleg hatványozottan nehéz a nyári folyamatos betegellátást megoldani, ha az orvosok szabadságra mennének.

Mi oldhatná meg a helyzetet?

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Háziorvosi csoportjának megbízottja, Mangó Gabriella szerint többféle megoldás is szóba jöhetne a helyzet megoldása érdekében. Jó lenne például, ha a praxishelyettesítésre kifizetett összeget visszakapnák a háziorvosok, de az is, ha a területi kórházak is besegíthetnének nyaranta a helyettesítés biztosításába. Az RTL ezzel kapcsolatban az Országos Kórházi Főigazgatóságot is megkereste kérdéseivel, ők azonban annyit reagáltak: „a háziorvosi ellátás megszervezése települési önkormányzati hatáskör.”

