Az Országos Kórházi Főigazgatóság is elismerte az orvoshiányt

A jelenlegi közellátás fenntartásához elegendő lenne a KSH által nyilvántartott és a rendszerben dolgozó mintegy 39 ezer orvos, ha valamennyien teljes munkaidejükben, 8 órában az állami intézményekben gyógyítanának. Ám ezek a doktorok nem valamennyien teljes munkaidőben vesznek részt az ellátásban – erről beszélt Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgató-helyettese az IME egészségügyi szaklap konferenciáján – írja a Népszava.

Kimondhatjuk, hogy a jelenlegi struktúrához nincs megfelelő humán erőforrás és ott van még a magánellátás, amelynek nagy része szintén az említett 39 ezres orvos munkaerejére épít

– jelentette ki a főigazgató-helyettes.

Nem az orvosok hiánya az egyetlen probléma. Fotó: Getty Images

Szondi Zita beszélt arról is, hogy a fekvőbeteg ellátásban dolgozó orvosok 81 százaléka 32 intézményben, főként klinikai központokban, vármegyei irányító kórházakban, országos intézetekben, fővárosi kórházakban dolgozik. Hasonlóan decentralizált az ellátás a járóbetegek esetében is. A jelenleg működő 374 szakrendelőben évente 50-60 millió esetet látnak el, azonban a közfinanszírozott ellátások 80 százalékát ezen intézmények 20 százaléka, azaz 70-80 járóbeteg ellátó végzi. Ez utóbbi jelzi az ellátásszervezéssel, a betegirányítással kapcsolatos problémákat is.

A lap megpróbálta megtudni az Országos Kórházi Főigazgatóságtól, hogy az orvosoknak pontosan mekkora része dolgozik a közellátásban nem teljes munkaidőben, de nem kaptak választ.

Megkerestek több - fővárosi és vidéki városi, illetve egy megyei - intézményt, hogy megtudjuk, náluk mennyien dolgoznak részmunkaidőben. Ezekben a kórházakban 20-30 százalékra becsülték a 4 vagy 6 órában dolgozó orvosok arányát. Azt is elismerték, hogy nélkülük nem tudnák biztosítani az intézményük működését.

