Filléres eszköz segíthet megelőzni a halvaszületést

Bármilyen nehézség álljon is elő szülés közben, a modern technológia révén mind a diagnosztika, mind a beavatkozás szempontjából számos lehetőség áll ma az orvosok rendelkezésére, hogy megoldást találjanak rá. Csakhogy az alacsony és közepes jövedelmű országokban ezek a technológiák gyakran nem érhetőek el, ahogy nem ritkán szakképzett egészségügyi dolgozókból is hiány van. Napjainkban a halvaszületések 98 százaléka ezekben az országokban történik, ami nyilvánvalóvá teszi, mekkora problémával is állunk szemben – olvasható a Frontiers kiadó hétfői közleményében.

Egyszerű sebészi kesztyűbe épített szenzorok javíthatják a szülések biztonságát. Fotó: Getty Images

A tragédiák hátterében jelentős részben a magzat nem megfelelő helyzete, illetve túl nagy mérete áll. Ezek általában kezelhető helyzetek lennének, de az első lépés minden esetben az, hogy a szülést levezető szakemberek egyáltalán képesek legyenek megbízhatóan felismerni, mivel is állnak szemben. Egy, a Frontiers in Global Women’s Health című folyóiratban publikált tanulmány éppen erre kínál megoldást, méghozzá a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók számára is elérhető formában, ahol máskülönben a legmodernebb diagnosztikai eszközök beszerzése túl magas költséget jelent.

Okoskesztyű tapinthatja ki a magzat helyzetét

A kutatók egy egyszerű sebészi kesztyűt vettek alapul, amelyet aztán 3D-nyomtatott, rugalmas nyomás- és erőérzékelő szenzorokkal láttak el a kesztyű ujjbegyein. A szenzorok fémoxid nanokompozitokból készültek, és legfőbb funkciójuk, hogy érintés vagy surlódás hatására elektromos töltést generáljanak. Elég vékonyak ráadásul ahhoz is, hogy a kesztyű viselője egyidejűleg a saját tapintására is hagyatkozni tudjon, sőt, akár egy második gumikesztyűt is felhúzhat az első fölé a steril hüvelyi vizsgálat érdekében. A kutatócsoport emellett egy okostelefonos applikációt is kifejlesztett, amely valós időben jeleníti meg a szenzorok által érzékelt adatokat. Ami pedig igazán kiemelkedővé teszi az eszközt, hogy egyetlen darabja kevesebb mint egy amerikai dollárból előállítható.

A kezdeti, szülész szakember bevonásával folytatott kísérletek rendkívül biztató eredményeket hoztak az új eszközzel. A kutatók a közeljövőben már valódi klinikai körülmények között is próbára tennék a technológiát. „Ez az első ilyen jellegű kesztyű, amely képes meghatározni a magzat pozícióját, ennél fogva javíthatja a szülések kimenetelét. Reméljük, hogy amennyiben sikeresen át tudjuk ültetni a klinikai gyakorlatba, úgy a kesztyűt világszerte használják majd, ezáltal javulhat az asszisztált hüvelyi szülések biztonsága” – fogalmazott dr. Shireen Jaufuraully, a University College London kutatója, a tanulmány vezető szerzője.

