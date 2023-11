Ezért nagy baj, ha keserű a tök

„Az őszi időszakban a hazai piacok és áruházak kínálatában is egyre nagyobb számban jelennek meg a tökfélék, azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tökfélék családjába tartozó fajok közül nem mindegyik ehető!” – írta meg Facebook-oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Fontos tudni, hogy nem mindegyik tökféle ehető. Fotó: Getty Images

Már néhány falatnyi is bajt okozhat

Mint kiemelték, a tökfélék családjába nagyjából 900 faj sorolható, köztük a dekorációra használatos dísztökök is. Ezek azonban nem alkalmasak emberi fogyasztásra, hiszen toxikus vegyületeket, kukurbitacinokat tartalmaznak.

A kukurbitacinok rendkívül keserűek, ráadásul hőrezisztensek is, vagyis sütés és főzés hatására sem bomlanak le. Már kis mennyiségben is komoly panaszokat idéznek elő, tehát néhány falatnyi vagy kiskanálnyi dísztök elfogyasztása is gyomorgörcshöz, hányáshoz és hasmenés, végül pedig akár kiszáradáshoz is vezethet.

Igazi kincs ez az idényzöldség

A sütőtök nemcsak változatosan felhasználható, hanem nagyon egészséges is. Tele van ugyanis vitaminokkal és rostokkal.

Fontos a körültekintő vásárlás

Komoly veszélyt jelenthet, hogy egyes kereskedők nem különítik el egyértelműen a dísztököket az ehető tökféléktől, vagy nem jelölik legalább azt, hogy a dekorációs termék alkalmatlan a fogyasztásra. Emiatt nagyon fontos, hogy vásárlóként nagyon óvatos és tudatos legyél!

Étkezési célra csak garantáltan ehető tökfélét használjatok fel, és a fogyaszthatóságról még a vásárlást megelőzően, az üzletben győződjetek meg! – figyelmeztetett a Nébih.