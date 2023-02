Ez a vírus okozhatja a következő világjárványt

A madárinfluenza évről-évre egyre több területen és országban üti fel a fejét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy van esély rá: az újabb világjárványt éppen ez okozza majd. Ezt a feltevést arra alapozzák, hogy megfigyelések szerint a madárinfluenza H5N1 törzse a madarakról az emlősökre is gond nélkül képes átterjedni - számolt be róla az Index. A vírustörzset már vidrákban, a nyestekben és rókákban is kimutatták, éppen ezért szakértők úgy vélik, hogy hamarosan az embereket is megfertőzheti - számolt be róla az Index.

Az emberre is veszélyt jelenthet a madárinfluenza? Fotó: Getty images

Aggodalomra adhat okot a vírus jövőbeli mutálódása

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz február 8-án egy online sajtótájékoztató keretében azt tanácsolta a nemzeteknek: kövessék a vírus útját és fejlődését, hogy idejében kiszűrhessék az emlősöknél jelentkező fertőzéseket. Hozzátette: még mindig alacsony a kockázata annak, hogy a vírus az embert is megfertőzi, de nem feltételezhetjük hogy ez így is marad.

A H5N1 törzset korábban már kimutatták emberekben, de akkor még csak elszigetelt esetekről volt szó: olyanoknál fordult elő, akik madárinfluenzában elpusztult vagy fertőzött madarakkal dolgoztak, vagy kerültek kapcsolatba.

A madárinfluenza számos fajt veszélyeztet: tengeri madarak tízezrei pusztulhatnak el az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb természetes élőhelyén, az északi-tengeri Farne-szigeteken - figyelmeztetett a National Trust brit kulturális és természeti örökségvédelmi alapítvány.

