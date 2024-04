Bármikor kitörhet egy újabb világjárvány, ezek a vírusok okozhatják

A jövőbeni világjárványainak kialakulása szempontjából az influenzavírusok jelentik a legnagyobb veszélyt az európai Vaccelerate konzorcium kutatói szerint – írta meg az Interesting Engineering.

Bármikor kitörhet egy újabb világjárvány. Fotó: Getty Images

Ezek a legveszélyesebb kórokozók a szakértők szerint

Frissen megjelent publikációjuk elkészítésében 57 ország összesen 187 epidemiológusa vett részt, és a szakértők 57 százaléka vélekedett úgy, hogy az influenzavírusokra kell a legjobban odafigyelni. Ha jobban belegondolunk, az influenzavírus minden télen okoz egy miniatűr járványt, amelyet azért tudunk valamilyen szinten kontrollálni, mert a terjedő törzsek jellemzően nem eléggé virulensek. Ám mivel a domináns vírusvariánsok minden szezonban változnak, az emberek akár minden évben elkaphatják a fertőzést. Ha pedig kialakul egy az eddigieknél jóval fertőzőbb változat, akkor a jelenlegi kontroll elveszhet, a járvány pedig elszabadulhat – magyarázta Jon Salamanton-García, a tanulmány vezető szerzője.

A szakemberek 21 százaléka az X-betegséget gondolja a következő világjárvány kiváltójának, a kutatók 14 százaléka szerint viszont csak a második legveszélyesebb kórokozónak tartja azt. (Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint X-betegségnek nevezik azt az egyelőre nem azonosított kórt, amely súlyos világjárványt okozhat, egyelőre azonban még nem tudunk a létezéséről vagy arról, hogy embereket is képes megbetegíteni.) Szintén a komoly fenyegetést jelentő kórokozók közé sorolták a SARS-vírusokat, a koronavírus-járványt okozó SARS CoV-2 újabb variánsait, valamint az ebolát is.

A szakértők a véleményük szerint legalacsonyabb pandémiás kockázatot jelentő kórokozókat is megnevezték. Ezek között van a hantavírus, a Henipavírus, a Lassa-vírus, a Nipah-vírus, valamint a Rift Valley-lázat okozó vírus is.