Elektromos vagy benzines? Ezek az autók okoznak több balesetet

A London School of Hygiene & Tropical Medicine kutatócsoportja mintegy 917 ezer egyesült királyságbeli baleset adatait elemezte ki a 2013 és 2017 közötti időszakból. Ezek közül 120 ezer esetben gyalogosok szenvedtek balesetet, 96 ezren úgy, hogy egy személyautó vagy taxi ütötte el őket. Mint azt a The Guardian írja, noha a gázolások zöme benzines és dízelautókkal történt, a megtett távolsággal arányosan viszont jelentősen veszélyesebbnek bizonyultak az elektromos és hibrid járművek. Utóbbiak 100 millió mérföldenként (160 millió kilométerenként) átlagosan 5,16 gázolásos balesetet okoztak, míg előbbiek csupán 2,4-et – derült ki a Journal of Epidemiology and Community Health című folyóiratban közölt tanulmányból.

A halkan közlekedő elektromos autók nagyobb veszélyt jelenthetnek a gyalogosokra városi környezetben. Fotó: Getty Images

A tisztán vagy részben elektromos meghajtású autók tehát mintegy kétszer gyakrabban okoznak gyalogosbalesetet. Mi több, kizárólag a városi területeket vizsgálva ennél is markánsabb, háromszoros eltérés mutatkozott az elemzésben. Vidéki környezetben viszont nagyjából azonos arányokat találtak a kutatók a kétféle típus között. Biztos magyarázattal ugyanakkor a tanulmány szerzői sem tudnak szolgálni a jelentős differencia okaira vonatkozóan. Részben közrejátszhat benne, hogy az elektromos autót vezetők átlagéletkora, ennél fogva vezetési tapasztalata is alacsonyabb. Ezenkívül ezek a járművek sokkal halkabbak is, mint a hagyományos benzines autók. Egyszerűen tehát arról lehet szó, hogy miközben a járókelők hosszú évtizedek alatt hozzászoktak ahhoz, hogy gyalogosan közlekedve a hallásukra támaszkodjanak a potenciális forgalmi veszélyek felmérésében, addig az elektromos autók elterjedésével ez a megközelítés már sokkal kevésbé hatékony – főleg egy zajos nagyvárosban.

A The Guardian cikke hozzáteszi, hogy az Európai Unióban a 2019. júliusa után eladott elektromos járművekbe már kötelező egy hangjelző rendszert (acoustic vehicle alerting system, AVAS) beépíteni. A rendszer folyamatos hangjelzést ad ki, amennyiben a jármű tolat vagy 20 kilométer/óránál lassabb sebességgel közlekedik. A hangjelzésnek legalább olyan hangosnak kell lennie, mint a belső égésű motor hajtotta járművek zajának, illetve ahhoz hasonlatosan kell tükröznie az autó mozgását. Phil Edwards, a mostani kutatás vezetője szerint jó kezdet lenne, ha a brit kormány is ellenőrizné, hogy a szigetországban érvényesül-e az említett uniós előírás, továbbá visszamenőleg is kötelezővé tenné az elektromos járművek hangjelző rendszerrel való felszerelését. Az Egyesült Királyságban a gyerekek és fiatalok körében a közúti balesetek jelentik a vezető halálokot: e halálesetek negyede pedig gyalogosgázoláshoz kötődik.