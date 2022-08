Ezt együk, hogy ne jöjjenek ránk a szúnyogok

A szúnyogok szaglótávolsága akár 50 méter is lehet: nagyon érzékenyek a test kipárolgásaira, tehát érzik, hogy mit ettünk. Éppen ezért bizonyos ételek fogyasztásával esélyt kapunk rá, hogy elriaszthassuk a moszkitókat.

A szúnyogok ellen bizonyos ételek is hatásosak. Fotó: Getty Images

Fokhagyma

Kutatások szerint a fokhagyma szaga segíthet elriasztani a moszkitókat - nem véletlen, hogy jó néhány boltban kapható szúnyogriasztószer összetevőlistáján is szerepel. A benne található, allicin nevű anyag adja azt a szagot, amely a pórusokon átszivárogva tarthatja távol az apró vérszívókat.

Almaecet

Az almaecet erős szaga szintén a segítségünkre lehet, ha a szúnyogokat szeretnénk magunktól távol tartani. Az is segíthet, ha rendszeresen iszunk almaecetes vizet, de az is, ha egy keveset alkalmanként a bőrünkbe dörzsölünk.

A hagyományos spray változat mellett az elektromos szúnyogriasztó is egyre népszerűbb. De vajon mennyire hatékony ez a megoldás, mi alapján válasszunk, és mire kell figyelni a működtetés során? Mutatjuk.

B1-vitamint tartalmazó ételek

A B1-vitamin, más néven tiamin szintén segíthet elriasztani a szúnyogokat, bár ezt inkább a szájhagyomány, mint tudományos kutatások igazolják. Ettől függetlenül érdemes lehet az étkezésünkbe napraforgómagot, fekete babot, lencsét, makadámiadiót és búzakorpát iktatni, mert lehet, hogy így tényleg kevesebb csípésünk lesz.

Grapefruit

A nootkatone nevű kémiai összetevő adja a grapefruit speciális illatát, és nemcsak a szúnyogokat, hanem egyéb rovarokat, például a kullancsokat, a fejtetűt és az ágyi poloskákat is elriaszthatja. Éppen ezért azt is kipróbálhatjuk, hogy egy kevés grapefruitlével kenjük be magunkat, hiszen még az illata is kellemes. Arra figyeljünk csak, hogy utána ne menjünk ki a napra.



