Hatékony és biztonságos-e az elektromos szúnyogriasztó?

Sokan egész évben a nyarat várjuk. Annyira, hogy gyakran el is feledkezünk, hogy ez az évszak is rejt bosszúságokat. Ott van például a leégés és a napszúrás állandó veszélye, az időnként megterhelően tikkasztó hőség, na meg persze a szúnyogok. A legtöbben talán ezeket a kis vérszívókat és az állandóan viszkető csípésnyomaikat tartják a nyár legidegesítőbb szereplőinek.

A szúnyogok elűzésére és távoltartására szerencsére már számos megoldás elérhető. Szabadtéren továbbra is a spray vagy testpermet a legnépszerűbb, a gyerekek körében pedig jellemzően a citronellaolajat tartalmazó szúnyogriasztó karkötő a befutó. Otthonaikat a legtöbben szúnyoghálóval, füstölővel, gyertyával és különböző illatanyagokkal - például levendula- és citromillóolaj párologtatásával - védik a szárnyas vérszívóktól, de egyre elterjedtebb az ultrahangos megoldás és az elektromos szúnyogriasztó is. Ez utóbbit a vásárlók többsége a leghatékonyabb beltéri módszernek tartja a szúnyogok távoltartására.

Milyen elektromos szúnyogriasztók kaphatók?

Az elektromos szúnyogriasztók közül a lapocskákkal vagy párologtató folyadékkal - esetleg mindkettővel - működtethető, konnektorba dugható készülékek a legismertebbek. A termék fő célja, hogy az általa kibocsátott anyag segítségével éjszakára szúnyogmentesítse hálószobánkat, így a zümmögő vérszívók nem tudják megakadályozni a pihentető alvást. Ezek a rovarriasztók gyors és tartós megoldást ígérnek. A párologtatós verziók utántöltés nélkül - típustól függően - akár 30-60 éjszakáig is kitartanak (igaz, egyes vásárlói vélemények szerint ennél jóval hamarabb is kiürülhetnek a tartályok). A kínálatban már teljesen szagtalan riasztót is találunk.

Mire figyeljünk elektromos szúnyogriasztó használatakor?

Ahogy fentebb is említettük, az elektromos szúnyogriasztókat leginkább este, azalvásideje alatt alkalmazzák. A legtöbb ilyen termék zárt térben, csukott ablakoknál a leghatékonyabb. Szellőztetés nélkül, hosszú távon működtetve azonban akár gondot is okozhat az eszköz. Néhány termék ugyanis olyan hatóanyagot tartalmazhat, amely nemcsak az ízeltlábúakra veszélyes, hanem akár a melegvérű élőlények szervezetére is káros hatással lehet - például negatívan befolyásolhatja egyes szervrendszerek működését. A problémára mérgezéses tünetek hívják fel a figyelmet: szédülés, hányinger és alvás hatására sem múló fejfájás jelentkezhet.

Vegyszert tartalmazó elektromos szúnyogriasztókkal kapcsolatban tehát néhány szabályt érdemes betartani egészségünk és biztonságunk érdekében. A legfontosabb, hogy a készülékeket csak addig üzemeltessük, amíg ezt feltétlenül szükségesnek látjuk. Használat után ajánlott kiszellőztetni a szobát, vagy keressünk olyan terméket, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy nyitott ablak mellett alkalmazva is hatásos legyen. Ha pedig a fentebb említett panaszokat észleljük, azonnal hagyjuk abba a szúnyogriasztó használatát, és menjünk szabad levegőre. A rosszullét megelőzése érdekében azonban érdemes olyan terméket választani, amelyre rá van írva, hogy emberekbe és háziállatokra nem veszélyes.

Ha gyerek is van a családban, akkor részesítsük előnyben az olyan folyadékos készülékeket, amelyeken gyerekzár található, így a kicsik nem tudják kitekerni a vegyszert tartalmazó tartályt. Ha valahogy mégis szemmel vagy bőrrel érintkezik a szer, azonnal le kell mosni tiszta vízzel, lenyelés esetén pedig mielőbb keressük fel a sürgősségit - meghánytatni magunkat tilos! Fontos megemlíteni továbbá, hogy egyes típusok könnyen túlforrósodhatnak, így akár tűzveszélyt is jelenthetnek. Választás előtt ezért érdemes elolvasni néhány vásárlói véleményt, hogy mások tapasztalatai alapján nagyobb eséllyel kerülhessük el a kockázatokat. Alapszabály, hogy amikor épp nincs szükségünk a szúnyogriasztóra - például napközben -, akkor húzzuk ki a konnektorból a készüléket, vagy ha kapcsolóval ellátott eszközünk van, akkor kapcsoljuk ki.

Elektromos szúnyogriasztó vegyszer nélkül

Létezik azonban olyan elektromos megoldás is, amely vegyszer nélkül véd meg minket a szúnyogoktól. Az elektromos rovarcsapdák jellemzően 20 négyzetméteres hatókörzettel rendelkeznek. A készülék UV-sugárzással odavonzza a szúnyogokat, az elpusztult vérszívók pedig egy gyűjtőedénybe potyognak, ami könnyen üríthető, tisztítható. Hatékony megoldás, viszont a tapasztalatok szerint meglehetősen hangos, ezért sokan inkább kültéren, például a teraszukon vagy kertjükben használják.

Találhatunk továbbá olyan elektromos, konnektorba dugható szúnyogriasztót is, amely ultrahanggal működik. Ez a vegyszermentes megoldás a kisgyermekes családok körében kifejezetten népszerű, hatásosságáról azonban megoszlanak a vélemények.