Jön a műtej, és ilyen lesz

A hústermelés fenntarthatatlansága miatt elsősorban a műhúsok kerültek a figyelem középpontjába, de az őrület a tejtermékeket is elérte. Nem is véletlenül, hiszen a sajtgyártás majdnem olyan rossz a Földnek, mint a húsipar - írja az index.hu. A technológia itt egyelőre még nem olyan fejlett, mint az Impossible Foods vagy a Beyond Meat műhúsainál, amelyeket már kereskedelmi forgalomban is lehet kapni, és akár Magyarországon is megkóstolhatjuk vegán hamburger formában. A műtejgyártás még nincs ilyen előrehaladott állapotban, ám például a Perfect Days nevű startup laborban fejlesztett proteinből csinált fagylaltot. Természetesen hatalmas a verseny a kutatók között, a hagyományos tejipar szereplői pedig nyilván nem hagyják szó nélkül a teljes ágazatot érintő változásokat.

A kutatók azt szeretnék, ha nem tudnánk majd különbséget tenni mű és igazi tej között. Fotó: iStock

Mikrobákat "tanítanak"

A hagyományoshoz képest sokkal kisebb ökológiai lábnyomú (kevesebb földterület és víz kell az előállításukhoz) növényi tejekből eddig is többfélét (kókusz-, mandula-, zabtej stb.) választhatott, aki nem akart tehéntejet inni, de akkor miért van szükség még egy újabb típusra?

Egyrészt azért, mert ezek a "magtejek" nagyon eltérnek az igazitól mind ízben, mind textúrában. Másrészt azért, mert, ahogy Inja Radmant mondta: "a vegán sajt borzasztó". "Tudósként pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy miért nem működik: hiányoznak belőle a szükséges proteinek" - idézi a cikk a New Culture alapító molekuláris biológusát, Inja Radmant.

Nem véletlen tehát, hogy a cége pontosan a tejtermékeket alkotó két alapvető proteint, a kazeint és tejsavót próbálja előállítani laboratóriumában. Sikerült is előállítaniuk egy olyan műmozzarellát, amely meglepően jól szerepelt a vakteszteket. Ehhez mikrobáknak adnak genetikai iránymutatást a tejben lévő fehérjék előállításához. Hasonló elv alapján dolgozik a már említett Perfect Day is: tejsavót állítanak elő, amit a tejtermékekben található egyéb komponensekkel kevernek. Állítják, megoldásukkal 98 százalékban csökkenthető a víz-, illetve 65 százalékban az energiafelhasználás. Egyelőre azonban messze még a piachódítás, hiszen az Egyesült Államokban évente 200 ezer tonna tejsavót használnak fel, ezzel szemben nekik eddig összesen egy tonnányit sikerült előállítani.

A cikk arra is kitér, hogy miért nem a műtejjel, s miért inkább feldolgozott élelmiszerekkel (sajt, joghurt) kísérleteznek: a teljes tejélményhez nem elég proteineket reprodukálni, kell a tejzsír is, ami viszont növényi alapon nehezen megoldható.

Mi lesz a vitaminokkal?

Vajon hogy fogadják majd mindezt a fogyasztók és a hatóságok? Előbbi csoport valószínűleg nyitott lesz, de például az USA élelmiszer-biztonsági hivatalán (FDA), ha át is mennek majd a termékek, új elnevezések, kategóriák lesznek szükségesek, hiszen ott azt nem is lehet fagylaltnak hívni, amiben nincs legalább 10 százalék tehéntejből származó zsír vagy tejszín. Természetesen a tejipari szereplők sem hallgatnak, hiszen az új technológiák teljesen felboríthatják majd a jelenlegi piacot. "A szintetikus proteinekkel készült termékekből egy sor kulcsfontosságú ásványi anyag és vitamin hiányzik, és mindent meg fogunk tenni, hogy ezzel a fogyasztók is tisztában legyenek" - idézi ennek kapcsán a cikk Alan Bjerga-t, a virginiai központú, tejtermelőket képviselő National Milk Producers Federation kommunikációs igazgatóját. Mindezek ellenére a Perfect Day alapítói nem aggódnak, s nyilatkozataik alapján úgy tűnik, a tejiparban is van támogatottságuk, hiszen valami olyat állítanak elő, ami "lélekben azért tejtermék".