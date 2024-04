Ismét dolgozik a génmódosított babákért elítélt kutató

Mint arról annak idején beszámoltunk, tudományos körökben hatalmas felháborodás övezte a sencseni kutató tettét. Saját bevallása szerint Ho Csian-kuj összesen hét szülőpár embrióinak génjeibe nyúlt bele CRISPR-cas9 génszerkesztési technikával. A célja az volt, hogy a születendő gyermekek immunissá váljanak a HIV-fertőzésre. Végül három gyermek jött világra a módosított embriókból. A nemzetközi tudományos élet eközben éles kritikákat fogalmazott meg Csian-kujjal szemben, erkölcstelen emberkísérletnek titulálva a cselekedetét, egyben hangsúlyozva, hogy a génszerkesztés technológiája még nem jár azon a szinten, hogy biztonságosan alkalmazható lenne embereken. A kínai kutatót a hatóságok 3 millió jüan (akkori árfolyamon mintegy 150 millió forint) pénzbüntetés mellett három év börtönbüntetésre ítélték illegális génszerkesztés miatt, amelyet letöltve 2022-ben szabadult.

Ho Csian-kuj a honkongi konferencián, ahol bejelentette az első génmódosított babák megszületését. Fotó: Getty Images

Csian-kujjal most a japán Mainichi Shimbun készített interjút, amelyben elismerte, valóban kissé elhamarkodott volt részéről a beültetendő embriók génmódosítása. Arra viszont nem adott magyarázatot, hogy miért hajtotta végre mégis kísérletét, szembemenve a nemzetközi szabályozással. Kitért rá, a három gyermek között elsőként egy lány ikerpár született meg, akik immár elmúltak ötévesek, jelenleg óvodások. A harmadik gyermek pedig szintén egy lány, aki 2019-ben jött világra. Csian-kuj szerint mindannyian tökéletesen egészségesek, és a náluk elvégzett genetikai vizsgálatok alapján a célzottan módosított gént leszámítva genomjukban nem észlelhető semmilyen változás.

A kutató azt is elárulta, hogy szabadulása után három laboratóriumot is felállított Kínában, egészen pontosan Pekingben és Vuhanban. Jelenleg lombikprogramokból hátramaradt, be nem ültetett embriókon folytat a kínai és nemzetközi előírásoknak megfelelő módon genetikai kísérleteket. Hangsúlyozta, nem áll szándékában ismét génmódosított embriót beültetni. Ehelyett olyan ritka genetikai betegségekre keres gyógymódot, mint a Duchenne-féle izomdisztrófia és a familiáris, azaz családon belül öröklődő Alzheimer-kór.