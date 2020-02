A nappali bőrápolás mellett a napfény és a környezet káros hatásaival szembeni hatékony védelem szól. Mi a célja akkor az éjszaki krémezésnek és mit kell tartalmaznia egy éjszakai bőrápoló kozmetikumnak? Tudományos válaszok és praktikus tanácsok.

A bőrrel való nappali törődés természetesnek tűnik, az éjszakai ápolás azonban már nem olyan egyértelmű. Pedig ha a "szépítő alvás" fogalmát ismerjük, csak egy lépés megérteni az alvás alatti bőrápolás lényegét és fontosságát is.

Mi történik éjjel a bőrrel? A bőr regenerálódásának is van egy speciális ritmusa. A minket védő kültakaró éjjel újjáépül, ezért éjszaka fogékonyabb arra, hogy a különféle hatóanyagokat befogadja, hatékonyabban raktározza. Éjszaka nemcsak mi, hanem a bőrünk is pihen, hiszen nincs kitéve a nap sugarainak, nem kell állandó készenlétben lennie a káros behatásokkal szemben.



Az éjszakai bőrápolás során a különféle bőrápolási termékek azt "használják ki", hogy éjjel a bőr vérkeringése felerősödik, felgyorsul az A bőr regenerálódásának is van egy speciális ritmusa. A minket védő kültakaró éjjel újjáépül, ezérthatékonyabban raktározza. Éjszaka nemcsak mi, hanem a bőrünk is pihen, hiszen nincs kitéve a nap sugarainak, nem kell állandó készenlétben lennie a káros behatásokkal szemben.Az éjszakai bőrápolás során a különféle bőrápolási termékek azt "használják ki", hogy éjjel a bőr vérkeringése felerősödik, felgyorsul az anyagcsere és az oxigén-felhasználás, ami együtt jár a vízfelhasználás növekedésével is.

Miért fontos az éjszakai bőrápolás?

Nappal nedvesítsük és védjük, éjjel regeneráljuk! Szakemberek úgy tartják, hogy 25-30 éves kor körül eljön az idő, amikor a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a külsődleges kozmetikumok is segítségünkre lehetnek, hogy a bőrben levő sejtek megújulási folyamatait serkentsük. A nappali ápolók mellett különleges szerep jut az éjszakai krémeknek is, melyek a nappal használt könnyű állagú, gyorsan felszívódó krémekkel szemben nehezebb textúrájú kozmetikumok, és gazdagabban is tartalmazzák a szükséges hatóanyagokat.



Tipp Ha tehetjük, a nappali krémünkkel megegyező márkájú éjszakai krémet vásároljunk. A készítmények fejlesztői a termékek összetételét ugyanis összehangolják, egymáshoz igazítják.



Akkor mit tartalmaznak leggyakrabban az éjszakai krémek? Többek között hialuronsavat (természetes poliszacharid), dexpanthenolt, Q10-koenzimet, A- (retinol), C- és E-vitamint, peptideket, aminosavakat, AHA gyümölcssavakat, panthenolt, antioxidánsokat, kollagéneket, urzolsavat. Ezek helyreállítják a bőr teltségét, csökkentik a ráncokat, javítják a bőrsejtek regenerációját, fokozzák a bőr saját kollagéntermelését, a bőrt kisimítják és puhábbá, üdébbé teszik alvás közben. Szakemberek úgy tartják, hogyhogy a bőrben levő sejtek megújulási folyamatait serkentsük. A nappali ápolók mellett különleges szerep jut az éjszakai krémeknek is, melyek a nappal használt könnyű állagú, gyorsan felszívódó krémekkel szemben nehezebb textúrájú kozmetikumok, és gazdagabban is tartalmazzák a szükséges hatóanyagokat.A nappali krémektől az éjszakai ápolók nemcsak hatásmechanizmusukban különböznek, hanem összetételükben is: szemléletes példa erre, hogy az éjszakai arckrémekben például nincsenek az éjjeli ápolás során amúgy is felesleges UV-szűrők.Akkor mit tartalmaznak leggyakrabban az éjszakai krémek? Többek között hialuronsavat (természetes poliszacharid), dexpanthenolt, Q10-koenzimet, A- (retinol), C- és E-vitamint, peptideket, aminosavakat, AHA gyümölcssavakat, panthenolt, antioxidánsokat, kollagéneket, urzolsavat. Ezek helyreállítják a bőr teltségét, csökkentik a ráncokat, javítják a bőrsejtek regenerációját, fokozzák a bőr saját kollagéntermelését,