Veszélyesebb az UV-sugárzás, mint hittük

Régóta ismert már, hogy az UV-sugárzás károsítja a bőrünket, a többszöri leégés pedig jelentős szerepet játszik a bőrrák kialakulásában is. Egy amerikai kutatásnak azonban sikerült pontosan lemodellezni, milyen módon roncsolják a DNS-t az ibolyán túli sugarak. Az élesztőn elvégzett kísérlet eredménye szerint a bőrrák kialakulásában is nagyobb szerepük van ezeknek a sugaraknak, mint azt korábban hitték.

Több tízezer mutációt idéznek elő az UV-sugarak

A Washington Állami Egyetem kutatói étkezési élesztőt használtak a kísérlethez, annak sejtszerkezetét ugyanis az emberéhez hasonló módon károsítják az UV-sugarak. A 150 kiválasztott élesztőkolóniát UV-C sugarakkal bombázták, ez károsít ugyanis a legnagyobb mértékben. Egy hónapon belül 15 alkalommal tették ki ezeknek a sugaraknak az élesztőket, pusztán 8 másodpercig, majd a kutatók génszekvenálás segítségével mérték fel a károkat a sejtekben.

Az élesztőkben nagyjából 50 ezer olyan mutációt fedeztek fel, amelyet az UV-C sugárzás okozott. Ráadásul ezeknek a mutációknak közel a fele a melanoma kialakulásával is összefüggésbe hozható. A kutatók ezután a napfényben is megtalálható UV-B sugarakkal is megismételték a kísérletet és megállapították, hogy nagyobb dózisban ezek a sugarak is kiválthatnak a bőrrák kialakulását is eredményező mutációkat.

A melanoma az ép, a leggyakrabban napfénynek kitett bőrön jelentkező új, kis festékes növedékként kezdődhet, de az esetek csaknem felében már fennálló festékes anyajegyekből indul ki. A többi bőrráktól eltérően gyorsan áttéteket ad a test távoli részébe, ahol tovább növekszik, és roncsolja a szöveteket.