A pH-érték - amit bőrápoláskor is szem előtt kell tartani

Az érzékeny bőr ápolása során arra is oda kell figyelnünk, hogy a testünket fedő bőrtakaró fiziológiai egyensúlyát fenntartsuk. Olyan kozmetikumokat érdemes alkalmaznunk, amelyek használatával a bőr védelmi rendszerét is erősíthetjük.

Jó tudni! A gyerekek bőrének a pH-ja 7-es, és csak a serdülőkorban válik savassá. A kisebbek számára így inkább az enyhén lúgos, hagyományos szappan használata javasolt. elősegíteni a védelmi rendszer regenerálódását mechanikai (vágások, horzsolások, égések) vagy kémiai behatás okozta sérülést követően is, továbbá segíti az elhalt bőrsejtek eltávolításának folyamatait, és a mikroorganizmusok elleni hatékony védekezőképesség is a bőrfelszín savas pH-ján múlik. A védő savköpeny tejsavakból és a verejtékből származó aminosavakból áll. A bőr szarurétege átlagosan 5,5 pH-értékű. Ez a savas pH aktiválja azokat az enzimeket, amelyek felelősek a felhám lipidjeinek előállításáért, és ez a kémhatás szükséges ahhoz, hogy a bőr védőfunkciója is tökéletesen működjön. A savas pH képes(vágások, horzsolások, égések) vagy kémiai behatás okozta sérülést követően is, továbbá segíti az elhalt bőrsejtek eltávolításának folyamatait, és a mikroorganizmusok elleni hatékony védekezőképesség is a bőrfelszín savas pH-ján múlik. A védő savköpeny tejsavakból és a verejtékből származó aminosavakból áll.

A kozmetikumok pH-ja Sokat árthatunk bőrünknek, ha semleges (pH 7) vagy lúgos (>pH 7) pH-értékű kozmetikai termékeket használunk, hiszen ilyenkor sérülhet a bőr savköpenye, és érzékennyé válik a külső hatásokkal szemben. Ha kozmetikumaink pH-értéke túl magas, az hosszú távon is befolyásolhatja a bőr védekező rendszerét, és bőrirritációhoz is vezethet. A testápoló krémek esetében még fontosabb, hogy figyeljünk a kémhatásra: egy krém ugyanis órákon keresztül is a bőrön marad.

Amit bőrápoláskor is szem előtt kell tartani

szappanmentes készítmények mellett dönteni, melyek megakadályozzák a lúghatást, illetve hidratáló termékeket választani, melyek védik és regenerálják a kültakarót.



Érdekesség! A bőr alsó szövetei majdnem pH-semlegesek, a hónaljárokban, az anális áthajlásban és a genitáliák környékén 6,5 körüli. Az érzékeny bőr tisztítására és ápolására éppen ezért bőrbarát termékek használata javasolt, melyek megőrzik a bőr fiziológiai egyensúlyát, nem pusztítják el a bőr védőflóráját. A normál szappan is veszélyeket rejthet: a savvédelmet ez is károsítja, ami az egészségre ártalmas kórokozók elszaporodásához vezethet. Míg az egészséges bőr a tisztálkodás után néhány órával regenerálódik, helyreállítja savvédelmi rendszerét, addig az érzékeny bőr sokkal inkább ki van téve a baktériumok támadásának, ha normál szappannal tisztálkodunk. Ehelyett ezért ajánlott akészítmények mellett dönteni, melyek megakadályozzák a lúghatást, illetve hidratáló termékeket választani, melyek védik és regenerálják a kültakarót.