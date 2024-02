Hajápolási trükkök: ezeket inkább ne próbáld ki!

Az interneten gombamód szaporodó hajápolási trükkök gyakran többet ártanak, mint használnak. A fiatal korosztály pedig – akik körében különösen népszerűek a szépségápolási videós tartalmak – rendkívüli mértékben ki van téve ezeknek a veszélyeknek. „Egy fiatal számára egy nagy követőtáborral rendelkező influencer hiteles. Márpedig ezek az influencerek nem fodrászok, nem lehet rájuk számítani, ha baj van. Ne hallgass rájuk, inkább kérd ki egy fodrász tanácsát” – figyelmeztetett Vass Edina, az elrontott frizurák helyreállítására specializálódott Angerer Fodrászat mesterfodrásza. Mutatjuk, a szakértő szerint melyik az öt leghajmeresztőbb mutatvány, amelyet semmiképpen sem szabad kipróbálni otthon.

Tartós károkat okozhatunk némelyik otthoni hajápolási trükkel. Fotó: Getty Images

Ruhavasalóval kisimított tincsek

Még „csak” nyolcvanezer megtekintésnél jár a videó, amelyen a vlogger egy ruhavasalót használ a hajvasaláshoz. Ez tilos és balesetveszélyes, mert nemcsak a haj, de a bőr is megéghet! A modern hajvasalók különleges kerámiabevonattal rendelkeznek, amelyre nem tapad rá a haj, így kevésbé roncsolódnak a tincsek. A szabályozható hőmérséklet szintén nagyon fontos, hiszen nem lehet minden típusú hajat egyforma hőmérsékleten vasalni. Emellett a hővédő spray használatáról sem szabad megfeledkezni.

Ám lehetőség szerint a lehető legritkábban vasaljuk a hajat, mert roncsolja a hajszálakat. Helyette célszerűbb némi gyakorlással megtanulni hajkefével és hajszárítóval egyenesre szárítani a hajat, hiszen az eredmény így is, úgy is csak a következő hajmosásig tart, viszont az utóbbi eljárás jóval kíméletesebb” – tanácsolta Vass Edina.

Csirkebontó ollóval vágott frizura

Ha nem lenne magától értetődő: csirkebontó, papírvágó vagy bármilyen más, nem professzionális ollóval hajat vágni tilos, mert tépi a hajat, emiatt vissza fog töredezni, csúnya lesz. De otthon egyébként sem célszerű magunknak hajat vágni a mesterfodrász szerint. Új fazonnal pedig pláne ne kísérletezzünk, bízzuk inkább a profikra a hajkoronánkat.

Vízfestékes hajszínezés

Képzeljük el, amint eső, izzadtság vagy csak egyszerűen a pára hatására a vízfesték elkezd lecsurogni az arcon, a ruhán. A vízfesték a bőr nedvességtartalma miatt összefogja a fejbőrt is, amely így hetekig színes maradhat, ugyanakkor biztosan nem marad tartós a hajon, mivel nincs hordozóanyag, amely a hajszálak belsejébe vinné a színt. A vízfesték teljesen alkalmatlan hajfestésre – figyelmeztetett a mesterfodrász. Hozzátette, ha nem szeretnénk tartós hajfestést, akkor professzionális színezőkkel kipróbálhatunk új árnyalatokat, amelyek néhány hajmosást követően maguktól lekopnak a hajunkról. Otthon inkább ezekkel kísérletezzünk.

Otthoni melírozás

A melírozás talán az egyik legbonyolultabb fodrászati művelet, ezért semmiképpen se álljunk neki otthon! Az erős vegyszer könnyen foltosra marhatja, illetve megégetheti a hajszálakat, így a festék helyes kikeverése komoly szakértelmet igényel.

Ősz haj befestése hennával

A henna egy vegyszermentes és roppant tartós festék. Egy növény szárított leveleit apróra őrlik és adalékokkal keverik – így készül a hennafesték. Ha ez egyszer felkerül a hajra, valósággal lerobbanthatatlan onnan, így gyakran csak a lenövesztés jelenthet megoldást. Ezért, még mielőtt ilyet választanánk, tegyük fel magunknak a kérdést: vajon tetszeni fog évekig, még akkor is, ha mégsem a kívánt árnyalatot kaptuk?

„Ha biztosak vagyunk is benne, hogy igen, akkor se kísérletezzünk otthon. Látni a videón, milyen bonyolult a festék otthoni elkészítése. Egy egyszerű süteményreceptet is többször el kell készíteni, hogy tökéletesen sikerüljön, nemhogy egy bonyolult hajfestékreceptet. A megfelelő hatóidő betartásáról nem is beszélve. Ahelyett, hogy magunkon kísérleteznénk, inkább keressünk egy olyan szakembert, akire szívesen rábíznánk a hajunk festését” – tanácsolta Vass Edina.