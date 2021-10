El a kezekkel a pattanásoktól!

Érthető, hogy a gyakran fájdalmat és esztétikai problémát okozó pattanásoktól (vagy orvosi nevükön aknéktól) minél hamarabb szabadulni akarunk. Azonban a szakszerűtlen nyomkodás következménye gyakran a pattanások elfertőződése, illetve a bőr akár maradandó hegesedése lehet. Ráadásul a "veszélyes háromszögnek" is nevezett területen - a szem alatti, orr melletti, száj sarkának utolsó harmada feletti részen - még kockázatosabb ez a tevékenység. Itt az aknét okozó baktériumok - a gazdag nyirok- és érhálózat miatt - akár a nyirokerekbe is könnyedén bekerülhetnek, ahonnan tovább terjedve súlyos fertőzést okozhatnak a szervezet különböző részein.

Kezelési lehetőségek

A nyomkodás helyett a pattanások biztonságos kezelésére több lehetőség is van. Míg enyhébb esetben elegendő lehet a gondosan kialakított bőrápolási rutin, súlyosabb állapotnál már érdemes kozmetikus vagy bőrgyógyász segítségét kérni. A kozmetikusnál rendelkezésre állnak olyan speciális kezelési módok, amelyek akár a tinédzserkori, akár az idősebb, érettebb bőr állapotán is tudnak javítani. A bőrgyógyászok a különböző vényre felírható bőrápolószerek használata mellett gyógyszeres kezelést is javasolhatnak.

Szappanmentes arctisztítás

Pattanásra való hajlam esetén a célzott bőrápolás elengedhetetlenül fontos. Ehhez olyan tisztító és ápoló termékekre van szükség, amelyek kimondottan aknéra hajlamos bőrre alkalmazhatók. Mivel a pattanásos bőr pH-értéke - az egészségesen enyhén savas helyett - lúgossá válik, ezért arctisztítás során kerülni kell a hagyományos szappanok használatát. Helyette célszerű a pórusok megnyitására, valamint a baktériumok szaporodásának megelőzésére alkalmas, tejsavat tartalmazó, mélytisztító arctonikot, arclemosó zselét vagy micellás vizet választani.

A célzott bőrápolás elengedhetetlen, ha pattanásokkal küzdünk. Fotó: Getty Images

Ezek a nem-mitesszerképző termékek gyengéden, mégis hatékonyan távolítják el a fölösleges faggyúréteget, miközben megtisztítják a bőrt a szennyeződésektől és a sminktől. Hasznosak lehetnek a szintén mélytisztító hatású arcradírok is, amelyek olyan mikroszemcséket tartalmaznak, amik felszabadítják a pórusokat a faggyútól, csökkentik a mitesszerek és pattanások számát, miközben finomítják a bőr textúráját.

Kezelés és hidratálás

A zsíros, problémás bőr mattítására, és hidratálására elérhetők pattanáscsökkentő és bőrnyugtató hatású készítmények. Hatékonyak lehetnek például a szalicilsavat tartalmazó krémek, amely antibakteriális és pórustisztító hatásúak, illetve az olyan licochalcone összetevővel gazdagított kozmetikumok, amelyek csökkentik az irritációt, a gyulladást és a bőrpírt. Szintén hatásosak lehetnek a komplex bőrmegújító szérumok is. Ezek a megelőzésre is alkalmas készítmények amellett, hogy kitisztítják a pórusokat, láthatóan csökkentik a bőrhibákat.

Az aknék gyógyszeres kezelése gyakran komolyan kiszáríthatja a bőrt. A mellékhatásként megjelenő tünetek enyhítésére azonban rendelkezésre állnak olyan speciális, intenzíven hidratáló szerek, amelyek kifejezetten ebben az időszakban használhatók: enyhítik az irritációt, a feszülő érzést, erősítik a védőréteget és csökkentik a nedvességvesztést. Emellett természetesen a már kialakult pattanások elrejtésére is van mód: alkalmazhatók olyan aknéra hajlamos bőrtípusra kifejlesztett fedőstiftek, amelyek kettő az egyben hatást nyújtva nem csak eltakarják, hanem hatóanyagtartalmukkal kezelik is a pattanásokat.