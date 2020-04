Arctisztítási ABC: a micelláktól a tonikig

Arcradír Arcradírra mindenfajta bőrnek szüksége van. A fiatal arcbőr esetén a hamvasság fokozható, így akár az alapozót is el lehet hagyni. Az idősebb arcbőr nehezebben "hagyja el" az elhalt hámsejteket, ezért szükséges a radírozás. A zsíros bőrön megelőzésként hasznos az arcradír, mivel nehezebben tömődnek el a pórusok. Száraz bőr esetén a tápláló anyagokat könnyebben veszi fel a bőr, ha arcradírt is alkalmazunk.



Általában heti egy alkalommal érdemes arcradírozni. Ha rendszeresen szemcsés arclemosót használunk, akkor ritkábban kell alkalmazni, ám a legjobb, ha kikísérletezzük, hogy milyen időközönként érdemes alkalmazni ezt az eljárást.

Arctej

Hogyan érdemes használni?

Az arctejből egy mogyorónyit ráöntünk egy benedvesített vattapamacsra, azzal tisztítjuk le a sminket az arcbőrről és a szem környékéről, majd alaposan meleg vízzel leöblítjük az arcot.

Aki nem sminkeli magát, annak kevesebb arctej is elegendő, és azzal - mintha szappan lenne - mossuk meg az arcot.

A visszazsírozó hatású arctejek használata mellett - főleg a 40 év alatti korosztály számára - a bőr esti krémezését el is hagyhatjuk. Ennek előnye, hogy éjszaka jobban érvényesülhet a bőr kiválasztó funkciója.

Az arctisztítás nem csak a nőket érinti, hiszen a férfiak esetében is fontos az arc tisztán tartása. Itt tájékozódhat bővebben!

Arctisztító zselé

Az arcápolás minden korosztálynál fontos

Micellás arclemosó

Szappan

Tonik

A jó arctej anyagai könnyen elegyednek a bőrön és a pórusokban megtalálható zsíros szennyeződésekkel, nem von el vizet a bőr mélyebb rétegeiből. Segíti a bőr öntisztító képességét és nem tartalmaz mitesszerképző anyagokat. Kivédi a kemény víz károsító hatásait, nem bőrszárító hatású és nem irritálja a szemet.Az arctisztító zselé smink és szennyeződéseltávolításban lehet segítségünkre. Segíti a bőr lélegzését, használata után a bőr üde és puha tapintásúvá válik. Az arcbőr tisztább és rugalmasabb lesz.Egyes típusait a nedves bőrre érdemes kenni, míg másokat a tenyerünkben habosítjuk fel, és ezután tesszük az arcunkra; mindenképpen remek szennyeződéseltávolítók. Gyakran tartalmaznak pici radírozó golyócskákat is, melyek a hámlasztásban is segíthetnek. Fontos, hogy használatuk után alaposan öblítsük le őket langyos vízzel. Különösen a zsíros, normál vagy kombinált bőr esetén ajánlott őket használni.A micellákat elsősorban tisztító hatású termékekben alkalmazzák, mely voltaképpen egy gömb alakú molekula, amely felbontja a bőr és a szennyeződés közti kötéseket, majd magukhoz vonzzák azokat. A micellás arctisztítók, sminklemosók hatékonyak a zsíros szennyeződések eltávolításában, mint például a smink, ugyanakkor a környezetbarát kozmetikumok sorát gyarapítják, valamint nem tartalmaznak irritáló, szárító hatású felületaktív anyagokat.A micellás lemosók előnye az, hogy önmagukban is nagyon hatékonyak arctisztításra és sminklemosásra, az arcápolási rutinban egész konkrétan a hagyományos arctejet, tonikot és szemfesték-lemosót váltják ki.Az arc tisztítására alkalmas szappanok tele vannak természetes anyagokkal, melyek segítik a bőr megtisztulását, valamint szebbé és egészségesebbé teszik az arcbőrt. Egyre divatosabbak a házi készítésű szappanok, melyek csak természetes anyagokat tartalmaznak.Értékes növényi olajokat tartalmaznak, melyek magas antioxidáns tartalommal bírnak, telített zsírjaik pedig hatásosan hidratálják a bőrt . A szappanok emellett a víz- és zsírháztartás egyensúlyban tartásával támogatják a bőr védekező mechanizmusát, ezáltal biztosítva még bársonyosabb puha tapintást minden használattal, és csökkentve a további testápolók használatának szükségességét.Az arctonikok kettős feladatot látnak el. Vízhelyettesítő hatásuk által eltávolítják az arclemosó tejek maradványát, felfrissítik és jobb tónusúvá teszik a bőrt. Ma egyre kevésbé találkozhatunk alkohol tartalmú termékekkel, mivel túlzott szárító hatásúak, ehelyett természetes anyagokat alkalmaznak a pórusok összehúzására.A túl tág, nyitott pórusok feltöltődhetnek arckrémekkel, szennyeződésekkel, és mitesszerek alakulhatnak ki. Ezért érdemes a tonikokat a reggeli arctisztítás során is bevetni, áttörölni az arcot a nappali krém felvitele előtt.