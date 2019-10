Elcsúfító fekete pöttyök

A mitesszeres bőr nemcsak az önbizalmat csökkentheti, de komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat, ha nem kezeljük megfelelően. Szerencsére otthon is sokat tehetünk azért, hogy szebb legyen az arcbőrünk!

mitesszeres , pattanásos bőr nem egyik napról a másikra alakul ki és szinte mindig "belső" folyamatok felelősek a bőrhibák megjelenéséért, így nem várható az, hogy heteken belül kitisztul a bőrünk. Mivel a pattanásosság súlyossága, vagy a mitesszerek állapota egyénenként eltérő lehet, körültekintően kell megválasztani az ápolószereket!

A mitesszeres bőr ápolására számos termék áll rendelkezésre



Az ápolás első, egyben legfontosabb lépése az arctisztítás. Ez nemcsak a felesleges faggyút, az elhalt hámsejteket és a bőrre tapadó port távolítja el, de a legtöbbször meg is nyugtatja a bőrt, sőt hatóanyagai még a baktériumokkal is felveszik a harcot. Naponta kétszer, reggel és este mossuk meg az arcot, kézmeleg vízzel és lágy, nem szárító (de nem is túl zsíros), habzó lemosóval. Lemosás után puha törülközővel itassuk fel a felesleges vizet az arcról; a túl erős dörzsölés árthat a bőrnek!





Tudta-e? A csokoládét (illetve más élelmiszereket) sokáig vádolták azzal, hogy pattanásokat okoz. Erre azonban nincs klinikai bizonyíték. Az viszont igaz, hogy bizonyos ételek fokozhatják a gyulladásokat, ám ezek egyénenként eltérőek lehetnek - még az is előfordulhat, hogy valakinél épp a csokoládé segít megszépíteni a bőrt! vizes alapú zselét vagy gélt, krémet. Az összetevők között keressük a benzoil-peroxidot, szalicilsavat vagy tejsavat. Ezek pórustisztító, baktériumölő, szárító és bőrhámlasztó hatásuknál fogva segítenek megelőzni további pattanások, mitesszerek kialakulását. Fényvédőből is keressünk olyat, melyet kifejezetten zsíros, problémás bőrre fejlesztettek ki, ezek általában könnyebb készítmények, melyek nem tömítik el a pórusokat. Az arctonik használatával kapcsolatban a szakemberek között sincs egyetértés: egyesek szerint felesleges, mások viszont úgy gondolják, többet árt a bőrnek, mint amennyit használ. Ugyan kellemesen frissíti a bőrt, összehúzza a pórusokat és a "tisztaság" érzését nyújtja, de hatóanyagai erősen száríthatják a bőrt, így még több faggyú termelésére késztetik azt, az arc így csak még zsírosabbá válik. Vannak azonban kifejezetten problémás, mitesszeres bőrre ajánlott arctonikok, melyek valóban segítenek csökkenteni az arcbőr fényességét, zsíros érzetét. Válasszuk tehát a megfelelő terméket.Bár a mitesszerek mellé legtöbbször zsíros bőrtípus társul, nem szabad elfeledkezni az arcbőr hidratálásáról, illetve a fényvédelemről sem. A krémek helyett válasszunk inkábbAz összetevők között keressük a benzoil-peroxidot, szalicilsavat vagy tejsavat. Ezek pórustisztító, baktériumölő, szárító és bőrhámlasztó hatásuknál fogva segítenek megelőzni további pattanások, mitesszerek kialakulását. Fényvédőből is keressünk olyat, melyet kifejezetten zsíros, problémás bőrre fejlesztettek ki, ezek általában könnyebb készítmények, melyek nem tömítik el a pórusokat.