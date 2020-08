Férfi arcápolás: nem csak piperkőcöknek

Be kell ugranom a boltba venni egy hialuronsavas krémért, mert nagyon száraz az arcbőröm - ez a mondat pár napja hangzott el egy bevásárlóközpontban egy ápolt ötvenes férfi szájából. Régebben az arcápolás női foglalatosságnak számított, ma már azonban a növekvő igényeket követve egyre több termék kapható, melyeket kifejezetten férfiaknak fejlesztettek ki.

A férfiak bőre ugyanis némileg eltér a nőkétől: valamivel vastagabb és általában olajosabb is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekik nem kell odafigyelniük - legfeljebb kicsit másképp.

Borotválkozás - rendkívüli figyelem kell Az arcápolás a férfiak esetében is rendkívül fontos, hiszen az ő bőrük ugyanúgy kiszárad, ugyanúgy veszít a rugalmasságából, ugyanúgy eltömődnek a pólusok, sőt, a borotválkozás miatt az érzékeny bőrűeknek különleges odafigyelésre és ápolásra van szükségük.

Arcradírozás és hidratálás - nem csak nőknek

Ahhoz, hogy a borotválkozás után ne pirosodjon ki a bőr és ne jelenjenek meg apró bőrhibák, alaposan be kell nedvesíteni a felületet, hogy a borosta szálai megpuhuljanak. Nagyon fontos a higiénia: csak tiszta borotvával és ápoló borotvahabbal vagy borotva géllel érdemes dolgozni. Ezekből már számtalan típus elérhető.Borotválkozás után mindenképpende már kímélő arcbalzsam is létezik. Ezek fertőtlenítik és tisztítják a bőrt, ráadásul kellemes illatot is biztosítanak. Nem szabad azonban túlzásokba esni: ahogy egy túlzottan beparfümözött hölgy illata is kellemetlen lehet másoknak, úgy a túl sok after shave sem szerencsés. férfiak arcbőre bizony ugyanúgy szennyeződik, mint a nőké, a pórusok ugyanúgy megtelhetnek. Ahhoz, hogy a bőr megtisztuljon, megújuljon, a legjobb út az arcradírozás. Erre a műveletre is léteznek már kifejezetten férfiaknak kifejlesztett termékek. Fontos, hogy az arcradírt körkörös mozdulatokkal vigyék fel az arcra,Ezután alaposan, bő vízzel le kell öblíteni. Fontos, hogy ne kapkodjuk el a mozdulatsort, mert annak bőrirritáció lehet a vége.