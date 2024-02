Számtalan helyen láthatjuk a genetikai teszteket, úgy a magyar, vagy a külföldi oldalakon reklámozva. Már régóta játszottunk otthon a gondolattal, mi lenne, ha elvégeztetnénk, és vajon milyen dolgokra derülhetne fény? Játék, vagy komoly tudással kecsegtető információhalmaz? Rengeteg olyan eseményről olvasni az interneten, ahol családok omlanak össze, vagy egyéni sorsok térülnek el egy ártalmatlannak tűnő genetikai teszt nyomán. „Rájött, hogy az apja valójában a nagybátyja…”, „A családom igazából nem is a családom…” és lehetne sorolni a cikkcímeket. Ugyanis egy ilyen teszt eredménye nem csak az etnikai hovatartozást mutatja meg, hanem egy többmilliós DNS-adatbázis alapján egyezéseket is keres.





Fotó: Getty Images

A legutóbbi genomteszt-akció már 30 eurós árral kecsegtetett, szóval eljött az idő a vásárlásra! A közvetlen lakossági értékesítésre szánt genetikai teszteket úgy alakították ki, hogy egy alap genom-mintázattal szembesüljünk, némi magyarázattal és olyan információk mellékelésével, ami a cégeket jogilag biztosítja arról, hogy ne legyenek támadhatók.



Igazából azon túl, hogy egyfajta érdekes játékként fogtuk fel, azért félig viccelődve felvetettük, milyen érzés lenne új rokonokra találni itthon vagy akár a nagyvilágban. A férjem szerint egy részben ő biztosan eszkimó – afrikai… (erre később visszatérek) A magam genetikai eredetét tekintve inkább valószínűsítettem a kelet-európai régió túlsúlyát.



Annak rendje és módja szerint megrendeltük, majd elutaltuk a jelzett összeget az amerikai cég számára. Nem telt bele két hét, és a kezünkben tarthattunk egy-egy csinos kis dobozt, benne a teszttel és az instrukciókkal. A mintavétel fájdalommentes és egyszerű volt, mindössze néhány fordítás a száj nyálkahártyáján, és kész is. (szerintem egy-két COVID-teszt sokkal bonyolultabb…) A dobozban található egyedi azonosítószámmal regisztrálni kellett a cég weboldalán, így innentől kezdve kifejezetten csak a saját mintáink elkészülését követhettük, valamint a saját eredményeinket láthattuk az elkészülés után.



Első körben kettőnknek és a férjem édesanyjának mintáit küldtük el. Az eredményre várakozás közel húsz napja alatt minduntalan felbukkantak kérdések. „Vannak-e vonzódásaim bizonyos népekhez?” „Mit is mondott Józsi bátyja, honnan vándoroltak ide az ükszüleink?” „Most aztán kiderül, hogy a dédmamánk felmenői között volt-e olasz!” „Jó. Az anyám az anyám, ez nem lehet kérdés. Vagy…?” „Bennem biztos van skót vér!” (A férjem néhány évig Skóciában élt, rendkívüli módon kötődik az emberekhez és a területhez is.)





Fotó: Getty Images



Eljött a nap, amikor megérkeztek az eredmények. Természetesen meglepetésekkel. Szinte rácsaptunk a billentyűzetre, amikor a mobiltelefon képernyőjén felvillant: „Önnek egy új emailje érkezett.” Lássuk csak. A férjem legnagyobb részt balkáni géneket hordoz, a hatvan százalék feletti eredmény is ezt mutatja. (Az egyik legjobb barátja szerb, imádja Boban Markovicot és a balkáni zenét.) A család távolabbi tagjait megkérdezve valóban azonosítható, hogy arról a területről vándoroltak be az őseik. A szintén erősebb (22 százalék) skandináv eredet nem kapcsolható senkihez, és az angol (7,8 százalék) szál is érdekes. Kelet-európai genom mindössze 7,2 százalékban található, ami azért jócskán halványabb, mint feltételezte eredetileg. Még hogy skót! Némi angol vér csörgedez azokban az erekben…





Fotó: Getty Images

A saját eredményem részben meglepő csak. Közel 46 százalékban Kelet-európai genomot jelez a teszt, szóval úgy tűnik, az én őseim hűek voltak a földrajzi területhez. Ami mégis izgalmas, az az, hogy 21 százalékban az ibériai genetikai csoporthoz (lehet, hogy mégis spanyol volt az a vélt olasz ős?) tartozom. És itt jön be a skót vér… Ugyanis 16,6 százalékban ír, skót, walesi géneket találtak a mintámban. Külsőmet tekintve a hófehér bőr és vöröses-barnás haj, amit az apai nagymamámtól örököltem, tényleg indokolhatja ezt. Épp ezért a némi (11,3 százalék) balkáni és 5,4 százaléknyi nyugat-ázsiai genetikai csoporthoz tartozásom több mint meglepő.

Férjem viccelődése a tesztek elkészülése előtt, miszerint ő valószínűleg eszkimó-afrikai, nyilvánvalóan a legelképzelhetetlenebb kategóriába tartozott. Pedig. Ugyan nem ő, hanem az édesanyja, de 0,9 százalékban inuit, azaz eszkimó géneket hordoz… Hoppá. A biológia szálai kifürkészhetetlenek, úgy, mint az emberek kapcsolódásainaké is. A legfurcsább azonban az, hogy korunkban ugyan egy betekintés a génkészletbe már lehetséges a tudomány vívmányainak segítségével - még ha homályosan is.





Fotó: Getty Images



Az új rokonokat tekintve számomra 3774 DNS-egyezést mutat a rendszer, azonban egyik sem közeli. Ez várhatóan azt is jelenti, hogy a saját közeli rokonaim még nem készítettek ennél a cégnél DNS-tesztet, vagy nem engedélyezték, hogy bekerüljenek az adatbázisba.



Összességében nem bántuk meg, hogy elvégeztettük a tesztet. Az eredmény érdekes, szerencsére nem volt ránk kiábrándító vagy mindent felborító hatással. Reálisan nézve szívesen elvégeztetném más céggel is, hogy vajon ugyanez az eredmény virít-e majd a képernyőn?