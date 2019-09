Meglepő módszerek ráncosodás ellen

Aludjunk háton!

Remek, bár talán nem mindenki számára egyszerűen betartható módszer a háton alvás, amely megakadályozza, hogy éjszaka meggyűrődjön az arc, a nyak és a dekoltázs bőre. Aki sokat alszik az oldalán, annak álla és arca, aki hason, annak pedig a homloka, illetve a szemöldökének környéke lesz hamarabb ráncos.

Segíthet az omega-3

A zsírosabb húsú halak rendszeres fogyasztása is remek öregedésgátló, mivel nagy mennyiségben található bennük omega-3 zsírsav. Szakértők szerint ezek belülről táplálják a bőrt és késleltetik a ráncok kialakulását.

Nem csak az arckrémek használatával késleltethetjük a ráncosodást

Szerezzünk be egy szemüveget!

Ha rossz a szemünk, akkor minél hamarabb szerezzük be a megfelelő szemüveget vagy kontaktlencsét, mert a folyamatos hunyorgás miatt a szemünk körüli szarkalábak sokkal hamarabb megjelennek, a meglévők pedig jól el is mélyülnek. Az is nagyon fontos, hogy rendszeresen hordjunk UV-szűrős napszemüveget, mivel a szemek körül lévő finom, vékony bőr fokozottan érzékeny a káros sugarakra.

Ne mossuk túl gyakran az arcunkat!

Az arc bőrének rendszeres tisztítása nagyon fontos, ugyanakkor érdemes vigyázni rá, hogy ne mossuk túl gyakran, illetve túl meleg vízzel a bőrt, mert attól sérülhet a természetes védőrétege. Ha bőrápolót választunk, érdemes olyasmit keresni, amelyben van C-vitamin, pontosabban L-aszkorbin sav, mert serkenti a bőr kollagéntermelését.

Mit érdemes ennünk?

A C-vitaminban gazdag ételek, mint a kivi, a bogyós gyümölcsök, a citrusfélék vagy a paprika rendszeres fogyasztása szintén fokozza a kollagénszintézist, ezért nagyon jó öregedésgátlók. Szójás táplálékkiegészítőt szedni is jó ötlet, mert segíthet visszafordítani a napsugárzás káros hatásait és kiegyenlíteni a bőrtónust. A jó minőségű kakaó, illetve az abból készült, legalább 70 százalékos étcsoki fogyasztása is jót tehet a bőrnek, mivel magas az antioxidánstartalma, serkenti a bőrkeringét és segít a bőrben tartani a nedvességet.

