Gyógyteák, melyek segítenek elaludni

Az egyik népszerű választás a kamilla, ami nem véletlen. Ennek a gyógynövénynek bizonyítottan nyugtató hatása van, és segít abban, hogy ellazuljunk egy hosszú, fárasztó nap után. Javíthatja azalvásminőségét, és több tanulmány is arra jutott, hogy nemcsak a mélyebb alvást segíti elő, hanem a stressz csökkentésében is hatékony. A passiógyümölcsből készült tea szintén jó, ha bekerül a lefekvés előtti menübe. Nyugtató, lazító hatására ráerősíthetünk, ha kamillával, és borsmentával vagy fodormentával keverve fogyasztjuk.

Aki a zöld teát szereti, annak sem kell lemondania kedvencéről az esti órákban, de fontos, hogy olyan változatot válasszon belőle, amely koffeinmentes. A zöld teában található L-theanine segít ellazulni, ami az egyik fontos feltétele annak, hogy gyorsabban álomba merüljünk. Egy 2017-ben készült kutatás is azt igazolja, hogy a koffeinmentes zöld teákban jobban hat az L-theanin, így hatékonyan javítja az alvás minőségét, a benne található antioxidánsoknak pedig sejtvédő hatása van, így szépítő italnak sem utolsó.

A valeriánából, más néven macskagyökérből készült tea évszázadok óta az egyik legnépszerűbb természetes szer az alvászavarok, illetve a szorongás ellen. Egy kutatás során a macskagyökér hatásait vizsgálva arra jutottak, hogy akik rendszeresen fogyasztják, 80 százalékkal nagyobb esélyük van rá, hogy igazán pihentetően és mélyen aludjanak. Nyugtató hatása mellett maga a rendszeres esti teázás rituáléja is segíti az ellazulást, és ez természetesen az összes többi gyógyteára is vonatkozik. A közismerten nyugtató hatású levendulát sem csak illóolaj formájában érdemes bevetni azalvászavarokellen - a levendulát tartalmazó teák, illetve teakeverékek is hozzájárulhatnak az éjszakai pihenéshez.

Jó választás még az édesköményből vagy gyömbérből, illetve a kettő keverékéből készült tea is, különösen, ha emésztési problémáink miatt nem tudjuk megfelelően kialudni magunkat. Az emésztést könnyítő teák fogyasztása az esti órákban egyébként nemcsak az alvászavarokkal küzdőknek, hanem mindenki másnak is javasolt.

