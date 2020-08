A zöld tea hatásai

Véd a sejtszintű károsodástól

A zöld tea tele van polifenolokkal, például katekinekkel és flavonoidokkal, amelyek erős antioxidánsként működnek. Csökkentik a szabad gyökök szervezetünkre gyakorolt káros hatásait, ezáltal lassítják az öregedést, és sokféle betegség kialakulásának esélyét csökkentik.

A zöld tea az egyik legnépszerűbb ital a világon: további okok arról, hogy miért is lehet így, az alábbi cikkünkben olvashatóak!

Támogatja az agy működését

A zöld tea nemcsak abban segít, hogy ébren tudjunk maradni, de agyunk is jobban fog tőle. Koffeint tartalmaz, de kevesebbet, mint a kávé, így nagyobb mennyiségben is fogyasztható. Ráadásul a zöld teában lévő aminosavak támogatják az agy működését, így éberebbek leszünk, gyorsul a reakcióidőnk, és esetleges szorongásunk is csökkenhet.

Serkenti a zsírégetést, és növeli a fizikai teljesítőképességet

Kutatások igazolják, hogy a rendszeres zöld tea-fogyasztástól hatékonyabb lesz az anyagcserénk, és több zsírt égetünk. A tea koffeintartalma miatt pedig a teljesítőképességünk is javulhat, így edzés előtt is ideális ital.

A zöld tea tele van antioxidánsokkal, amelyek az egész testünkre jótékony hatást gyakorolnak

Csökkentheti egyes rákbetegségek kialakulásának kockázatát

A zöld teában található antioxidánsok azért is hasznosak, mert védik a sejteket, ezáltal csökkentve az esélyét a káros sejtburjánzásnak, vagyis a ráknak. Különösen igaz ez a mellrákra, a prosztatarákra és a vastagbélrákra. Fontos tudni, hogy a zöld teába jobb, ha nem keverünk tejet, mert csökkenti a benne lévő antioxidánsok hatékonyságát.

Jót tesz a száj egészségének

A zöld teában a katekinek képesek elpusztítani bizonyos vírusokat és baktériumokat is, így óvják a száj, az íny és a fogak egészségét.

Segíthet fenntartani az egészséges testsúlyt

Anyagcsereserkentő hatása miatt hosszú távon a zöld tea sokat segíthet a súlyvesztésben, illetve az egészséges testsúly fenntartásában. Kutatások igazolják, hogy különösen hatékony a hasi zsírpárnák elégetésében.

