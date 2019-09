A plakk különböző anyagokból áll, ezek mindegyike szükséges ahhoz, hogy a szervezetünk megfelelően működjön, azonban ha túl sok kerül ezekből a véráramba, ez a felesleg lerakódhat az erek falán. A plakkokat alkotó anyagok között találhatjuk a zsírt, a koleszterint, a kalciumot, illetve a fibrint, mely a véralvadásban szerepet játszó egyik anyag.

A gránátalma is remek értisztító

A plakkok kialakulásábana zsírdús ételeknek, a dohányzásnak, az elhízásnak. Szerencsére, vannak olyan élelmiszerek is, melyek rendszeres fogyasztásával megakadályozhatjuk, illetve csökkenthetjük, hogy az artériák falán az érszűkületet okozó plakkok rakódjanak le. Következzen ezek közül néhány! régóta tudhatjuk, hogy nagyon jót tesz a szív- és vérrendszer egészségének, gyulladáscsökkentő és antimikrobális hatásai is vannak. Egy német-amerikai tanulmány szerint a fokhagyma rendszeres fogyasztása (naponta 1-3 gerezd elegendő) segíthet megakadályozni a vérerek megkeményedését és a plakkok mennyiségét is csökkenti.nagy mennyiségben találhatóak olyan antioxidánsok, vitaminok és polifenolok, melyek stimulálják a nitrogén-monoxid termelődését, ez pedig jó hatással van a véráramlásra, illetve az artériák rugalmasságára. A gránátalma rendszeres fogyasztása nemcsak megelőző hatású, de a már kialakult plakkok vastagságát is csökkenti. A gránátalmát fogyaszthatjuk nyersen, salátába keverve, turmixként, de gyümölcsléként is kellemes frissítő. Ez utóbbival legyünk óvatosak, a gránátalmalé ugyanis kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel!(illetve más olajos halak) nagyon gazdagok egészséges, szívet és ereket védő omega-3 zsírsavakban . Ezek a zsírsavak segítenek a koleszterinszint kiegyensúlyozásában, növelik a "jó" HDL-koleszterin szintjét, csökkentik az erek gyulladását és megakadályozzák a vérrögök kialakulását. Emellett még a vérnyomásunkra is jó hatással vannak. A szakemberek ajánlása szerint hetente legalább két-három alkalommal kellene lazacot vagy más zsírosabb halat fogyasztanunk, de a rendszeresen szedett omega-3 étrend-kiegészítők is igen jótékonyan hathatnak a szervezetünkre., pontosabban ebben az élénk színű, különleges fűszerben található egyik hatóanyag, a kurkumin igen erős gyulladásgátló, ennek köszönhetően a kurkuma rendszeres fogyasztása jelentős mértékben csökkentheti az erek megkeményedését. Egy 2009-es francia tanulmány szerzői szerint a kurkuma akár 26 százalékkal is csökkentheti a vérerek falán lerakódott plakkok mennyiségét.