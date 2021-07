A cayenne-i bors legfőbb hatóanyaga a kapszaicin, ennek köszönheti csípős ízét is. A kapszaicin mellett A-, C-, E- és B6-vitamint tartalmaz, emellett káliumot, mangánt, rezet, vasat, és erőteljes, antioxidáns hatású flavonoidokat is. A kapszaicinről több kutatás is bizonyította, hogy enyhíti a fájdalmakat, így krémek, tapaszok formájában megtalálhatjuk a gyógyszertárakban. Lássuk, mi mindenre használhatjuk még a cayenne-i borsot!

Egy érdekes fájdalomcsillapító: a kapszaicin A kapszaicinnek számos pozitív hatása van, azonban sokszorosan igaz rá: csak mértékkel alkalmazzuk! h i r d e t é s

A fűszernek nemcsak fájdalomcsillapító, de gyulladáscsökkentő hatásai is vannak. Megakadályozza, hogy az agyunk fájdalomérzékelő receptorai működésbe lépjenek, így olyan esetekben is használhatjuk, amikor a fájdalom hirtelen nyilall belénk, például ízületi vagy izomproblémák esetén. A kapszaicin-tartalmú krémeket felhasználhatjuk ízületi gyulladás, ízületi kopás, övsömör, neuropátia, hátfájás esetén egyaránt.

A cayenne-i bors remek fájdalomcsillapító, de az anyagcserét is serkenti

Otthon is készíthetünk fájdalomcsillapító kenőcsöt: keverjünk össze fél teáskanál őrölt cayenne-i borsot és 3 teáskanál felmelegített kókuszolajat, majd tegyük a fájdalmas területre, fedjük be egy darab frissentartó fóliával, majd hagyjuk hatni húsz percig. Utána alaposan öblítsük le langyos vízzel. Vigyázzunk, ne használjuk sérült vagy irritált bőrön!

A cayenne-i borsban található vegyületeknek erős antioxidáns hatásuk is van, és segítik például az egészséges véráramlást. A cayenne-i bors segít kitágítani a vérereket, és megakadályozza, hogy vérrögök alakuljanak ki. Ezzel pedig hozzájárulhat súlyos szív- és érrendszeri betegségek, például a stroke vagy a szívroham megelőzéséhez is. A cayenne-i bors ráadásul a koleszterinszintünkre is kiegyensúlyozó hatással van, és a vérnyomást is csökkenti. Keverjünk el jól fél teáskanál őrölt cayenne-i borsot egy pohár meleg vízben, tegyünk hozzá 2 evőkanál almaecetet és egy evőkanál mézet, alaposan keverjük el, majd igyuk meg naponta kétszer.

A cayenne-i bors, illetve a benne található kapszaicin enyhíti az éhségérzetet és fokozza az anyagcserét is, így nemcsak kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, de több energiát égetünk is el. Ez pedig hozzájárulhat az egészséges, kívánatos testsúly megszerzéséhez és megtartásához. Fogyasszunk naponta cayenne-i borssal készült ételeket, leginkább reggel!

A cayenne-i bors a szervezetünk méregtelenítő folyamatait is támogatja, stimulálja, serkenti a máj és az epehólyag működését is, sőt az izzadást is fokozza (ez pedig szintén méregtelenítő hatású). Keverjünk össze fél teáskanál cayenne-i borsot, egy evőkanál mézet és egy citrom kifacsart levét egy pohár meleg vízben, majd igyuk meg éhgyomorra naponta egy héten keresztül.

A cayenne-i borsban található hatóanyagok, mint már említettük, gyulladásgátló hatásúak, emellett pedig természetes váladékoldóként is működnek, így nagyon hatásos a felsőlégúti fertőzések és a nátha ellen. A meleg vízben elkevert cayenne-i borssal naponta öblögethetünk, de egy evőkanál mézben elkevert fél teáskanál cayenne-i borsot is elszopogathatunk, ha meg vagyunk fázva.