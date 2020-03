Borsmenta: ezért fogyasszuk rendszeresen!

A borsmentát már ősidők óta termesztik Kínában és Japánban. A Földközi-tengernél őshonos, de megtalálható Olaszországban, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is. Évelő növény, ami akár egy méter magasra is megnőhet. A borsmenta erős, tiszta, friss aromával rendelkezik . Hatékonyabbá teszi az emésztést, valamint jótékony hatással van a májra és a légúti megbetegedésekre is.

Fűszernövényként például levesekbe, salátákba, turmixokba keverhetjük, de teát is főzhetünk belőle, vagy felhasználhatjuk az illóolaját is. Az pedig, aki nem szereti a borsmenta ízét, kapszula formájában is élvezheti a pozitív hatásokat. Lássuk, melyek ezek!A borsmenta nagyon hatékony, enyhíti a puffadást, a hasi görcsöket, javítja az emésztést is.

Egy 2007-ben publikált tanulmány szerint már négy hét elegendő, hogy, ehhez naponta néhány csésze borsmentatea vagy két borsmenta-kapszula kell csak. A borsmenta ráadásul nemcsak az IBS-sel összefüggő gyomor- és bélrendszeri tüneteket enyhíti, hanem azokat is, melyek ételintolerancia miatt alakulnak ki.Legyen szó akár migrénről , akár tenziós vagy éppen a stresszel összefüggőa borsmenta segíthet ezeket is enyhíteni. A gyógynövénynek olyan tulajdonságai vannak, melyek csökkentik a fájdalmat,, és a vérkeringést is élénkítik. A borsmenta illóolaját azoknak is érdemes a kezük ügyében tartani, akik vizsgára készülnek, vagy nagy odafigyelést igénylő munkát végeznek, ugyanis segít a koncentrálásban és a memóriát is javítja.A borsmenta azenyhítésében is a segítségünkre lehet, ugyanis olyan emésztőenzimeket aktivál, melyek csökkentik a hányingert . Lassan kortyolgassunk el csésze borsmentateát, szopogassunk borsmentát tartalmazó cukorkát vagy nyalókát, esetleg szagolgassunk egy zsebkendőt, melyre borsmenta-illóolajat csepegtettünk